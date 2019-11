Alba Berlin: Bogdan Radosavljevic kehrt zurück

Berlin. Basketball-Europaligist Alba Berlin hat auf seine personelle Misere reagiert und einen neuen Spieler verpflichtet. Allerdings einen, der so neu gar nicht ist: Bogdan Radosavljevic trug bereits von 2016 bis 2018 das Trikot des achtmaligen deutschen Meisters und spielte eine Saison auch unter Trainer Aito Garcia Reneses.

Radosavljevic unterschreibt für zwei Monate bei Alba Berlin

Jetzt unterschrieb der 26 Jahre alte Center einen Vertrag für zwei Monate. Nachdem er Berlin verlassen hatte, spielte er zunächst in der Bundesliga für die Riesen Ludwigsburg, wo er sich unter Trainer John Patrick allerdings nicht durchsetzen konnte. Noch in derselben Saison wechselte er zu Ratiopharm Ulm, mit deutlich größerem Erfolg und guten Leistungen. Im Anschluss folgte die Station New Basket Brindisi, wo Radosavljevic im Eurocup und in der ersten italienischen Liga zum Einsatz kam. Bis in dieser Woche die Trennung erfolgte.

Nun hat der 2,13 Meter große, in Jagodina/Serbien geborene Hüne schnell wieder einen Vertrag unterschrieben. Die Berliner leiden besonders auf den großen Positionen unter ihren Ausfällen. Center Johannes Thiemann erlitt am vergangenen Dienstag im Spiel gegen Roter Stern Belgrad (93:80) eine Gehirnerschütterung und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Möglicherweise noch zweieinhalb Monate fehlt Alba mit Tyler Cavanaugh ein weiterer Center, den ein Bänderriss am Knöchel außer Gefecht setzt.