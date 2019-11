Alba kassiert gegen Piräus einen herben Dämpfer

Albas Luke Sikma (l.) wurde am Donnerstag zum wertvollsten Spieler der neunten Euroleague-Runde gekürt, konnte die Niederlage gegen Piräus am Abend aber auch nicht verhindern.

Berlin. Am frühen Nachmittag hatte es noch eine positive Nachricht gegeben für Alba Berlin. Luke Sikma, beim 93:80 am Dienstag gegen Roter Stern Belgrad der herausragende Mann, wurde zum wertvollsten Spieler der neunten Euroleague-Runde gekürt. Am Abend jedoch gab es einen herben Dämpfer: Olympiakos nutzte die personelle Schwächung des Berliner Basketballteams und gewann vor 8833 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 99:80 (55:38).

Es waren nicht nur die verletzten Peyton Siva, Stefan Peno, Tyler Cavanaugh und Johannes Thiemann, die Alba fehlten – sie ließen lange auch andere Dinge vermissen, die gegen Belgrad noch funktioniert hatten. Die Berliner trafen schlecht, sie kamen in der Verteidigung oft einen Schritt zu spät und wirkten insgesamt nicht richtig konzentriert.

Nur Schneider und Nnoko bewahren Alba vor einer Klatsche

Ein Gegner wie Olympiakos Piräus, dreimaliger Klub-Champion Europas, nutzt so etwas. Die Griechen fanden die Lücken bei den großen Alba-Spielern. Unter dem Korb mussten vermehrt Sikma und Tim Schneider Center-Arbeit verrichten. Den Gästen gelang es, sie zudem zu frühen Fouls zu zwingen, was die Berliner nicht gerade sicherer machte.

So führte Alba in der gesamten Partie nur einmal, beim 2:1 durch ihren Topscorer Rokas Giedraitis, der von Olympiakos eine besonders intensive Bewachung erfuhr. Über 18:8 und 25:14 zog Piräus davon, es wirkte, als sei bei ihnen fast jeder Wurf ein Treffer, während sich Alba damit sehr schwertat. Nur Schneiders Dreier und Landry Nnokos Bärenruhe hielten den Abstand in halbwegs erträglichen Maßen. Olympiakos dominierte.

Ein alter Bundesliga-Bekannter quält Alba

Augustine Rubit, in der Bundesliga aus Ulmer und Bamberger Zeiten bekannt, quälte die Berliner besonders mit seinen präzisen Würfen und seinen Offensiv-Rebounds. Überhaupt lagen die Gäste bei den vom Korb abspringenden Bällen weit vorn, ein Zeichen, das ihr Gegner nicht auf der Höhe war.

Plötzlich keimte noch einmal so etwas wie Hoffnung auf, als Makai Mason und Niels Giffey je zwei Dreier verwandelten, der Berliner Rückstand beim 57:71 nur noch 14 Punkte betrug. Doch Piräus konterte sofort. Weitere Dreier des starken Mason (15 Punkte) und von Marcus Eriksson hielten die Spannung, aber letztlich brachte Olympiakos den Sieg souverän nach Hause.