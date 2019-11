Moritz Wagners gelungener Neustart in der NBA

Boston. Die Boston Celtics haben ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Daniel Theis ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen NBA auf neun Siege ausgebaut. Die Celtics gewannen vor heimischer Kulisse gegen die Washington Wizards 140:133 (68:66).

Der 27 Jahre alte Theis fehlte seinem Team aufgrund eines verstauchten Fingers. Bostons Aufbauspieler Kemba Walker erzielte 25 Punkte. Bei den Gästen aus der US-Hauptstadt überzeugte Allstar Bradley Beal mit 44 Zählern. Doch immer mehr spielt sich dort auch ein junger Berliner in den Vordergrund. Moritz Wagner, der bei Alba Berlin groß geworden ist, verbuchte zwölf Punkte für die Wizards.

Moritz Wagner hat jetzt eine wichtigere Rolle

Moritz Wagner macht in Washington 10,9 Punkte im Schnitt.

Foto: Darren Abate / dpa

Damit lag er über seinem Schnitt von 10,9 Punkten, die er bisher in seinen neun Partien erzielte. Er ist damit auf Rang 137 der NBA – nur am Rande – der zweitbeste Deutsche nach Dennis Schröder (Oklahoma/90/14,2), aber noch vor Maximilian Kleber (Dallas/144/10,2), obwohl beide deutlich längere Einsatzzeiten haben.

Wagner fühlt sich in Washington pudelwohl. „Die Truppe macht extrem Spaß. Ich glaube, nicht viele Leute glauben an uns, was mich persönlich überhaupt nicht stört“, sagte er in einem „Spox“-Interview, „vergangenes Jahr war ich in einem Team, bei dem die Erwartungen sehr, sehr hoch waren und wir maßlos enttäuscht haben. Es wäre schön, wenn es dieses Mal andersherum ist.“

Bruder Franz lebt nicht weit weg in Michigan

Mit zwei Siegen aus neun Spielen ist das bisher noch nicht gelungen, obwohl den Wizards oft nicht viel fehlte. Was auch an Wagner liegt, der eine größere Rolle hat als vergangene Saison bei den Los Angeles Lakers. „Für mich ist es das erste Mal eine richtige Chance, zu zeigen, was ich kann, eine richtige Rolle zu spielen und auch durch Fehler durchzuspielen, wofür ich sehr dankbar bin“, sagte Wagner. Vermutlich gefällt ihm auch, dass er nicht weit weg ist von seinem vier Jahre jüngeren Bruder Franz, der in Michigan für die Wolverines aufläuft – so wie einst Moritz Wagner vor seinem Sprung in die NBA.