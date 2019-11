Alba verliert Platz eins und Siva

Berlin. Im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga, das an Klasse manches schuldig blieb, hat Alba Berlin seine Spitzenposition verloren. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses unterlag vor 6500 Zuschauern im Audi Dome beim deutschen Meister FC Bayern München mit 80:84 (38:41). Es war die erste nationale Niederlage der Berliner; die Tabellenführung übernahm damit der Titelverteidiger aus München. „Wir schaffen es noch nicht, unsere Intensität 40 Minuten lang hochzuhalten“, sagte der Berliner Youngster Jonas Mattisseck (19). Im Duell zweier Euroleague-Teams erwiesen sich die Gastgeber als etwas konzentrierter, etwas aggressiver, etwas strukturierter. Als etwas besser.

Alba verliert ohne Siva und Cavanaugh

Schon vor der Partie gab es schlechte Nachrichten von Alba. Spielmacher Peyton Siva hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird seinem Team wieder einmal wochenlang fehlen. Auch sein US-Landsmann Tyler Cavanaugh trat wegen einer Verletzung die Reise an die Isar gar nicht erst mit an. „Die beiden und auch Marcus Eriksson sind natürlich schwer zu ersetzen“, sagte Mattisseck, „aber das kann keine Ausrede sein: Die Bayern haben auch Verletzte.“ Ihnen fehlten mit Nihad Djedovic, Thomas Bray und Mathias Lesort ebenfalls drei Schwergewichte.

Nicht zufrieden: Trainer Reneses vermisste Die letzte Energie bei seinem Team.

Foto: Matthias Balk / dpa

Alba kam besser aus den Startlöchern, was vor allem an einem Spieler lag: Rokas Giedraitis traf auch schwierigste Würfe, allein vier Dreier im ersten Viertel, was den Gästen zu einer 19:9-Führung verhalf. Der Vorsprung hielt aber nicht bis zur Pause, was neben vielen Nachlässigkeiten in der Abwehr wiederum zum Großteil an einem Spieler auf der Gegenseite lag: Greg Monroe, ein Mann mit über 600 NBA-Spielen, ließ nicht nur seine Kontrahenten Landry Nnoko und Luke Sikma schlecht aussehen. Er kam auf 13 Punkte, neun Rebounds und fünf Ballgewinne – gerade diese Steals sind sehr ungewöhnlich für einen Mann von 2,11 Meter Größe.

Ein Ex-Berliner macht Alba schwer zu schaffen

Sie sprechen aber zugleich für die größte Schwäche des abgelösten Tabellenführers. Es fehlte Alba oft an Energie und Konzentration, kurioserweise auch den Spielern, die so viele Einsatzminuten in dieser Saison noch gar nicht beklagen können, wie Mattisseck, Tim Schneider oder Makai Mason. Obwohl die Bayern vor der Halbzeit für ihre Verhältnisse noch schlecht trafen, reichte es nach einem 19:4-Punktelauf zu einer Pausenführung, weil die Berliner kaum noch einen Angriff vernünftig zu Ende brachten.

Nach dem Wechsel trafen die Bayern dann auch noch besser, insbesondere ein ehemaliger Alba-Kapitän: Alex King kam auf 19 Punkte, damit verfehlte er seinen Karrierebestwert nur um einen Punkt. „Das ist schön, aber vor allem, dass die Mannschaft gewonnen hat“, sagte der 34-Jährige, „es ging um Platz eins. Und jetzt geht es darum, ihn auch zu behalten.“ Von den Berlinern sollte in dieser Hinsicht aktuell nicht die größte Gefahr ausgehen, denn sie haben nun wettbewerbsübergreifend von ihren vergangenen sechs Spielen fünf verloren. Dazu kommen die Verletzten: Alba steckt in einem Abwärtstrend.

Giedraitis kommt nicht mehr zum Schuss

Trotzdem kämpfte die Mannschaft im Audi Dome bis zum Schluss. Sie schaffte es aber nicht, ihren Topschützen Giedraitis (17 Punkte) ins Spiel zu bringen, und der Rest des Teams traf bis auf wenige Ausnahmen schlecht. Lichtblicke waren der sich von Spiel zu Spiel steigernde Johannes Thiemann (16 Punkte), Martin Hermannsson (13/sechs Assists) und Niels Giffey (10). Nicht genug, um den Meister noch in Bedrängnis zu bringen.