Bayern gegen Alba: Eine Serie muss enden

Vladimir Lucic setzt sich gegen Albas Johannes Thiemann (r.) durch. Zu solchen umkämpften Duellen wird es auch an diesem Sonntag in München kommen.

An diesem Sonntag treffen die zwei in der Bundesliga ungeschlagenen Mannschaften aufeinander. Zum 50. Mal heißt es Bayern gegen Alba.

Berlin. Alba gegen die Bayern – mehr geht nicht im deutschen Basketball. Beide Klubs standen sich in den beiden vergangenen Meisterschaftsfinalserien gegenüber, in denen sich die Bayern jeweils den Titel holten. In dieser Saison sind der Meister und sein Vize in der Bundesliga nach fünf Spieltagen die einzigen noch ungeschlagenen Teams. Eine dieser Serien muss an diesem Sonntag (15 Uhr, Magentasport und Sport1) bei der wettbewerbsübergreifenden 50. Auflage des Klassikers im Münchner Audi-Dome enden.

Alba gegen Maccabi erstmals chancenlos

Wer dem anderen dann gegen 17 Uhr die nationale Tabellenführung überlassen muss, wird jedoch bis zum Play-off-Start im Mai 2020 noch drei Chancen zur Revanche bekommen. Denn erstmals werden die Rivalen ihr Gipfeltreffen nicht nur auf nationalem Parkett bestreiten, sondern auch in der Euroleague. Dort allerdings unterscheiden sich die Bilanzen beider eher deutlich. Die Berliner verloren in der Königsklasse nach dem Auftaktsieg gegen St. Petersburg zuletzt sechs Mal in Folge und sind mit 1:6 Siegen Vorletzte. Die Bayern mit ihren Play-off-Ambitionen sind hingegen trotz des 82:90 am Freitagabend bei Fenerbahce Istanbul mit 3:4 Siegen halbwegs im Soll.

Alba war am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv (78:104) erstmals wirklich chancenlos, die Stimmung im Team ist „auf jeden Fall gedämpft“, wie Niels Giffey (28) einräumt. „Wenn du gewinnst, trittst du natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf.“ Albas Kapitän weiß zwar auch, dass sein Team bislang mit Barcelona, Moskau, Mailand, Madrid und Tel Aviv auf die absoluten Schwergewichte traf.

Die Stimmung im Alba-Team ist schlecht

Aber auch die wohlwollenden Worte von Maccabi-Coach Ioannis Sfairopoulos, dass seine Mannschaft aufgrund des Respekts vor den bisherigen Leistungen Albas zur Bestform aufgelaufen war, vermochten die Laune Giffeys nicht aufzuhellen. Mit einer Bilanz von 1:6 Siegen lebt es sich halt anders als während des Siegeszugs der vergangenen Eurocup-Saison, der erst im Finale endete. Da hatten Giffey und sein Team am Tag des Mauerfalls 5:1 Siege auf dem Konto. „Mental stark zu bleiben und sich sein Ego jeden Tag wieder zurückzuholen, wird die große Herausforderung dieser Saison“, weiß Berlins Kapitän.

Giffey spielte mit Alba zuletzt in der Saison 2014/2015 in der Euroleague, zu Zeiten, als die noch analog zum Eurocup in Hauptrunde, Top16 und Play-off aufgeteilt war. Jetzt stehen in der zweitstärksten Liga der Welt nach der nordamerikanischen NBA für die 18 Teams bis zum Viertelfinale 34 Spiele auf dem Programm. Zusammen mit den nationalen Wettbewerben seien das „zu viele“, wie Alba-Geschäftsführer Marco Baldi (57) findet. Nutzt aber nichts, die Euroleague war das erklärte Ziel seines Klubs. Da muss die Mannschaft jetzt durch.

Bayern kennen die Herausforderung schon länger

Die Königsklasse stellt Alba vor Herausforderungen, die die Bayern bereits in der vergangenen Saison meistern mussten. „Sicherlich ist es ein Vorteil, weil wir uns besser vorbereiten konnten und alle wussten, was auf uns zukam“, sagt Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic (42). Zum anderen erscheine ihm das erste Jahr in der Euroleague im Rückblick aber auch ein wenig „einfacher. Alles war neu, und das hat uns schon ein Stück weit durch die Saison getragen“.

Vor- und Nachteile abzuwägen, dafür sei es allerdings deutlich zu früh, erklärt Pesic junior. Schließlich seien erst sieben Spieltage gespielt. Die Euroleague sei „kein Sprint, sondern ein Marathon“. Ein Vergleich, der Alba beflügeln könnte, denn auch auf langen Strecken sind Zwischenspurts erlaubt. Eine kleine erfolgreiche Tempoverschärfung an diesem Sonntag in München, und schon wäre die Berliner Brust deutlich breiter.