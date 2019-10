Berliner Franz Wagner fällt mit Fraktur im Handgelenk aus

Franz Wagner war im Sommer von Alba Berlin in die USA gewechselt.

Berlins Basketball-Talent Franz Wagner hat sich das Handgelenk gebrochen und verpasst den Saisonstart in der US-Collegeliga.

Ann Arbor. Das Berliner Basketball-Talent Franz Wagner vom US-Collegeteam Michigan Wolverines hat sich eine Fraktur am rechten Handgelenk zugezogen und verpasst den Saisonstart in zwei Wochen. Die Verletzung des 18-Jährigen müsse nicht operiert werden, er falle zwischen vier bis sechs Wochen aus, teilte seine Mannschaft aus Ann Arbor am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Der jüngere Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner (22), der mit den Washington Wizards in der Nacht zu Donnerstag (2.30 Uhr) gegen die Dallas Mavericks in die Saison startet, war im Sommer von Bundesligist Alba Berlin zum Team von der Universität von Michigan gewechselt. Der Flügelspieler gilt als eines der größten Talente im deutschen Basketball.