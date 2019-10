Alba Berlin: Nach der Lehrstunde in Barcelona wartet nun der Alltag

Berlins Basketballer treffen an diesem Sonntag in der Bundesliga auf Würzburg – nicht das erste Duell in dieser Saison.

Berlin. Am Ende verlief Albas Reise nach Barcelona trotz des Generalstreiks in Katalonien ohne Komplikationen. Berlins Basketballteam landete am Donnerstag pünktlich und flog am Sonnabend wie geplant weiter nach Frankfurt, um an diesem Sonntag in der Bundesliga in Würzburg (15 Uhr, Magentasport) anzutreten.

Auch das Ergebnis des Euroleague-Gastspiels am Freitag beim millionenschweren FC Barcelona fiel mit dem klaren 84:103 (44:46) in etwa aus, wie erwartet. Beim von Svetislav Pesic trainierten Starensemble werden noch andere Teams mit knapp 20 Punkten Differenz verlieren. Bereits nach dem dritten Spieltag sind Barcelona und ZSKA Moskau, das Alba am Freitag (20 Uhr, Mercedes-Benz Arena) empfängt, die beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams.

Schon im Pokal trafen die beiden Teams aufeinander

Bevor es also erneut ganz dicke kommt, will Alba in Würzburg erst mal seiner Favoritenrolle gerecht werden. „Gegen ein Team, das weiß, was es tut und sehr guten Basketball spielt“, wie Geschäftsführer Marco Baldi erklärt. Was allerdings vor drei Wochen nicht reichte, als Alba die Franken mit 92:81 im Pokalachtelfinale bezwang. Würzburgs Coach Denis Wucherer weiß, dass sein Team, „was die Intensität und die Entscheidungsfindung angeht, 40 Minuten lang auf höchstem Level spielen muss“. Genau das hat Alba übrigens auch vor.