Alba feiert souveränen Heimsieg gegen Frankfurt

Berlin. Es blieb alles beim Alten. Alba Berlin ist auch nach dem dritten Spiel in der Bundesliga noch ungeschlagen, die Skyliners aus Frankfurt weiterhin ohne Sieg. Berlins Basketballteam setzte sich gegen die Gäste aus Hessen vor 7884 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mehr als nur souverän mit 87:53 (40:28) durch. „Wir haben mit genau der Energie gespielt, mit der wir vor unseren Fans auftreten wollen“, sagte Luke Sikma, der wie Tim Schneider auf 15 Punkte, durch elf Rebounds aber auch zu einem Double-Double kam.

Nur im ersten Viertel liefen die Berliner weitestgehend hinterher, weil die Skyliners genauso schnell und smart spielten wie in den beiden Partien zuvor, die sie gegen Bonn und den FC Bayern erst im letzten Moment denkbar knapp verloren hatten.

Frankfurter Hoffnung auf Siegchance in vier Minuten zerstört

Bekanntermaßen spielt aber auch Alba smart und schnell, und fast jeder im Team verfügt über einen soliden Distanzwurf. Der erste Dreier von Rokas Giedraitis glich die Partie zum 10:10 (6.). Danach hielten Peyton Siva und Schneider ihr Team mit je zwei Distanz-Treffern zuerst nur überschaubar in Führung (30:24/15.). Noch vor der Pause wurde es jedoch deutlicher. Martin Hermannsson, der überraschend in der Ersten Fünf stand, traf zum Halbzeitstand von 40:28. Der Bluterguss in der Wade, den sich der Isländer am Freitag in Istanbul zugezogen hatte, schien ihn nicht mehr zu behindern.

Alba zerstörte die Hoffnung der Gäste, sich auch in Berlin bis zuletzt eine Siegchance zu wahren, in nicht mal vier Minuten. Dreier Siva, Dreier Schneider und zwei weitere von Sikma – Alba führte nach einem 15:0-Lauf mit 55:28 (24.). Den Rest des Abends hieß es nur noch, Kräfte zu schonen und die Daumen zu drücken, dass sich niemand verletzt.

Denn weit anspruchsvollere Aufgaben werfen ihre Schatten voraus. Am Freitag (21 Uhr, Magentasport) tritt Alba bei einem der Schwergewichte Europas, dem von Svetislav Pesic trainierten FC Barcelona an. „Dort wird es ganz sicher ungleich härter“, sagt Sikma, der den Palau Blau Grana aus seiner Zeit in Spanien bestens kennt. „Aber wir freuen uns darauf und wollen auch dort guten Basketball spielen“.