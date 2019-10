Alba Berlin: Wie Frauen den Weg in die Bundesliga gehen wollen

Alba Berlin will in den nächsten Jahren auch sein Frauenteam in die Basketball-Bundesliga führen – mit eigenem Nachwuchs und Geduld.

Berlin. Manchmal lassen sich die größten Entwicklungen an den ganz kleinen Dingen festmachen. Auf der Internetseite von Alba Berlin gibt es seit dieser Saison einen eigenen Bereich für die Frauen des Vereins. Bislang musste man sich umständlich durch die Jugendseiten klicken, wenn man etwas über das Frauenteam der Hauptstadt-Basketballer erfahren wollte, doch jetzt stehen sie gleichberechtigt neben dem Männerteam auf der Startseite. Aber auch sonst wollen sich die Alba-Frauen nicht mehr verstecken.

Der Klub hat auf weiblicher Seite Großes vor. „Unser Ziel ist es, mit den Frauen ebenfalls in die deutsche Spitze vorzustoßen“, sagt Manager Marco Baldi. Im Zuge der Debatte über den Einsatz von Cheerleadern bei den Heimspielen der Männer sprach er kürzlich sogar davon, mit dem Frauenteam in einigen Jahren um die deutsche Meisterschaft kämpfen zu wollen. „Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg. Aber das Potenzial und das Knowhow sind in jedem Fall vorhanden, um über kurz oder lang dort hinzukommen. In drei Jahren wollen wir auf jeden Fall erstklassig spielen.“

Für den Erfolg setzt Alba auf die im Verein ausgebildete Spielerinnen

Zuletzt mischten in den 90er-Jahren City Basket und Wemex Berlin im Oberhaus mit. Wemex schaffte es sogar ins Finale um die deutsche Meisterschaft und in den Europapokal, ehe der Klub später bankrottging. Die Alba-Frauen sind dagegen erst vor zwei Jahren in die zweite Liga aufgestiegen, wo sie in der vergangenen Saison als Vorletzter nur knapp die Klasse hielten.

In diesem Jahr soll nun ein deutlicher Fortschritt zu erkennen sein. Die Berlinerinnen peilen das Aufstiegs-Play-off an, für das sich die ersten vier der Tabelle qualifizieren. Dass dieses Ziel durchaus machbar ist, bewies die Mannschaft bereits im DBBL-Pokal, wo sie sich deutlich gegen die Bergischen Löwen durchsetzte, die im Vorjahr im Aufstiegsfinale standen. Das erste Ligaspiel in Rotenburg ging allerdings verloren. Am Sonntag (15.30 Uhr, Max-Schmeling-Halle B) steht nun das erste Heimspiel gegen die Panthers Academy Osnabrück an.

„Wenn wir in dieser Saison schon das Play-off erreichen, wäre das super; aber wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter“, sagt Marco Baldi. Man wolle nichts überstürzen, setze stattdessen auf „organisches Wachstum“. Anstatt reihenweise Ausländerinnen zu verpflichten, werde man auch künftig vor allem auf Spielerinnen setzen, die im eigenen Verein ausgebildet wurden. „Wir haben bereits heute die mit Abstand größte Mädchen- und Frauenbasketballabteilung Deutschlands. Mit dem Bundesligateam wollen wir ihnen ein Ziel geben, auf das sie hinarbeiten können“, sagt Baldi.

Auch ein Doppelspieltag mit Männern und Frauen ist möglich

Trotzdem hat der Klub für die laufende Saison erstmals eine Profispielerin dazu geholt. Die Amerikanerin Erika Livermore, die zuletzt zwei Jahre in Spanien spielte, soll die junge Mannschaft anführen. „Das ist eine große Ehre für mich“, sagt sie. Vor dem Saisonstart war die 26-Jährige mit ihren Teamkolleginnen und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller nach China gereist, um dort den Gesamtverein zu repräsentieren – auch das ein Zeichen wachsender Wertschätzung. „Alba setzt im deutschen Frauenbasketball ganz neue Maßstäbe“, meint sie.

Das sieht auch Ex-Nationalspielerin Ireti Amojo so, ebenfalls eine der erfahrenen Kräfte im Kader. „Die Atmosphäre ist eine ganz andere als noch im vergangenen Jahr. Das überträgt sich aufs Team, das spornt uns noch einmal zusätzlich an“, sagt sie. Manager Baldi kann sich für die Zukunft durchaus größere Events beider Mannschaften vorstellen, etwa einen Doppelspieltag mit Männern und Frauen. „Der Verein hat eine große Fanbase. Von denen werden sicher auch einige zu den Auftritten der Frauen gehen“, sagt er.