Auf Alba Berlin warten jetzt die richtig dicken Brocken

Berlin. Den perfekten Saisonstart mit vier Siegen in drei Wettbewerben kann Alba keiner mehr nehmen, auch den unerwartet klaren Auftaktsieg in der Euroleague gegen Zenit St. Petersburg (85:65) nicht. Aber, egal ob Spieler, Trainer oder in der Chefetage – allen ist bewusst, dass schon an diesem Freitag bei Anadolu Efes Istanbul (18.30 Uhr, Magentasport) der erste dicke Dämpfer warten kann. Der türkische Meister, der sein Team wie Alba nahezu beisammen halten konnte, stand in der vergangenen Saison in der Königsklasse im Finale.

Darüber, dass seine Mannschaft nicht besser hätte starten können, freut sich auch Marco Baldi. Er warnt aber auch, dass sie bald erfahren könnte, „wie es ist, wenn es anders läuft. Das ist jetzt alles eine Etage höher und dass wir in dieser Saison wachsen müssen, ist klar“, sagt Albas Geschäftsführer und zählt gleich die nächsten Gegner auf. „Wir spielen danach beim FC Barcelona, den alle ganz oben auf der Rechnung haben, und eine Woche später kommt Titelverteidiger ZSKA Moskau nach Berlin. Wir müssen uns darüber klar sein, was jetzt kommt oder vielleicht sogar drohen kann und vorbereitet sein“.

Kapitän Giffey: „Dürfen nicht zu viel Respekt haben“

Was sein Team ganz offensichtlich auch ist. „Wir treffen jetzt sicherlich auf Mannschaften, die talentierter sind als wir“, räumt Luke Sikma ein. „Aber wir wollen der Liga gerade in den ersten Spielen zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen. Unser Ziel ist es, in jedem Spiel unseren bestmöglichen Basketball zu spielen.“

Was ja auch durchaus reichen kann, wie der überzeugende Auftritt am vergangenen Freitag gegen St. Petersburg zeigte. Auf Istanbul traf Alba allerdings bereits während der Vorbereitung und verlor beim Turnier in Zadar klar mit 74:92. „Dennoch dürfen wir nicht zu viel Respekt haben“ fordert Niels Giffey. In Europa gehe „immer noch was, wenn du mit zehn Punkten zurückliegst. Bei minus 25 ist die Moral unten. Das war in Zadar so und das müssen wir dieses Mal verhindern.“

Spielmacher Siva vor Comeback

Das Spiel im Istanbuler Sidan Erdem Dome, der 16.000 Zuschauer fasst, eng zu halten, muss also Albas erstes Etappenziel sein. Vielleicht kann dazu sogar Spielmacher Peyton Siva beitragen, dessen erster Pflichtspiel-Einsatz dieser Saison erschien nach überstandener Wadenverletzung vor der Abreise zumindest möglich.

In etwa gleiches gilt für Istanbuls Shane Larkin, der für Alba-Coach Aito Reneses „in der vergangenen Saison der beste Spielmacher in Europa war“. Ohne Larkin, der den Saisonauftakt ebenfalls verletzt verpasste, verlor Efes am ersten Euroleague-Spieltag zu Hause 64:74 gegen Barcelona. Am Mittwoch sollen Larkin und der Franzose Rodrige Beaubois, der gegen die von Svetislav Pesic trainierten Katalanen auch fehlte, wieder ins Training eingestiegen sein. Sollten beide noch nicht spielfit sein, würde das sicherlich helfen, aber auch ohne Larkin und Beaubois wird es für Alba ein schwerer Gang.