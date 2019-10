Alba Berlin: Tyler Cavanaugh - Mister Zuverlässig mit viel Sinn für das Team

Berlin. Der Blick auf die Statistiken bietet viele Gründe für Albas gelungenen Saisonstart mit vier Siegen in vier Spielen in Bundesliga, Pokal und Euroleague. Martin Hermannsson hat den verletzten Spielmacher Peyton Siva bravourös vertreten, mal Landry Nnoko aus Korbnähe, mal Marcus Eriksson aus der Distanz hochprozentig getroffen. Gewonnen hat aber immer – alte Weisheit – die Mannschaft. Die, in der neben vielen alten Bekannten seit diesem Sommer auch Tyler Cavanaugh spielt. Und der 2,06 Meter große Amerikaner fiel mit seiner Erfahrung aus 50 NBA-Spielen bislang nicht so sehr als Albas neuer Star auf, sondern lieferte pro Partie rund 15 stocksolide Minuten ab, in denen er kaum Fehler machte. Genau so wird ihn Berlins Basketballteam auch am Freitag in Istanbul brauchen. Denn dort trifft Alba bei Anadolu Efes (18.30 Uhr, Magentasport) auf eines der Schwergewichte der Euroleague. Der türkische Meister stand in der vergangenen Saison im Finale.

Große Umstellung auf den europäischen Basketball

Die Umstellung auf den europäischen Basketball sei schon „gewaltig“, erklärt Cavanaugh, für den Alba der erste Klub außerhalb der USA ist. Dass hier „viel physischer gespielt und weit mehr Kontakt zum Gegenspieler toleriert wird“, sei nur einer der Unterschiede. Ein anderer, dass in Europa „viel mehr darauf wert gelegt, als Team miteinander zu spielen. Etwas, das zu Hause immer weniger zählt und das mir hier jetzt sehr gefällt.“

Noch sei er aber sowieso jeden Tag dabei, zig neue Eindrücke zu sortieren. Beispielsweise sei es eine komplett neue Erfahrung „in einem Land zu leben und andere zu bereisen, in denen man die Sprache nicht versteht“, schmunzelt Cavanaugh. In jedem Training und jedem Spiel versuche er, etwas mehr „die Systeme von Coach Aito zu verinnerlichen und herauszufinden, womit ich der Mannschaft noch besser helfen kann“.

Was ihm in den ersten sechs Wochen fern der Heimat offensichtlich bereits ganz gut gelungen ist. Cavanaugh spiele smart und habe zudem „den Mix aus Physis und technischen Fähigkeiten, der uns hilft“, sagt Kapitän Niels Giffey. Noch viel wichtiger sei jedoch, „dass Tyler einer ist, der als Typ gut bei uns reinpasst – gut, dass er da ist“.