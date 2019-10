Albas Mann für die kleinen Dinge will mehr

Berlin. Für Aufsteiger ist ihr zweites Jahr oft schwerer als ihr erstes. Rasta Vechta etwa, Alba Berlins Auftaktgegner an diesem Mittwoch (20.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) in der Basketball-Bundesliga, hat als Neuling Unglaubliches geleistet, ist auf Anhieb ins Meisterschafts-Halbfinale durchmarschiert. Diesmal könnte es anders laufen, wie sich in den ersten beiden Saisonpartien der Niedersachsen zeigte, die sie klar verloren. Was niemand verwunderte, denn nach einem tollen Jahr hat Vechta seine besten Spieler Thomas Bray (Bayern München), Austin Hollins (Zenit St. Petersburg) und Seth Hinrichs (Ulm) an finanzkräftigere Konkurrenten verloren. Der Neustart ist kompliziert.

Gelungener Saisonstart gegen Würzburg

Ein Aufsteiger ist auch Kenneth Ogbe. Allerdings soll es bei dem 24-Jährigen genau andersherum verlaufen: Er will in seiner zweiten Saison bei Alba durchstarten. Vergangene Spielzeit kam er auf vier Punkte im Schnitt, bei durchschnittlich elf Minuten Einsatzzeit. „Ich will mich etablieren“, fordert er von sich selbst, „zeigen, dass ich dem Team helfen kann und hierhin gehöre. Dafür tue ich alles.“

Im Pokalspiel am Freitag gegen Würzburg ist ihm das gelungen. Als die Franken zu viele Offensivrebounds eroberten und ihr Spieler Cameron Wells den Neu-Berliner Marcus Eriksson in der Verteidigung schlecht aussehen ließ, brachte Trainer Aito Reneses Ogbe. Der machte nicht nur Wells das Angreifen schwer, er griff sich in nicht mal neun Minuten auch vier Rebounds. Vier Mal Ballbesitz, das hilft jeder Mannschaft.

Basketball-Allrounder mit großer Sprungkraft

Ogbe ist der Mann für die oft zitierten kleinen Dinge, ein Basketball-Allrounder. Voller Energie kämpft er um jeden Ball, ist ein guter Verteidiger, schnell, mit enormer Sprungkraft gesegnet und an guten Tagen auch ein seriöser Distanzschütze. Auf seiner Position des Small Forwards hat er allerdings harte Konkurrenz bei Alba: An Eriksson, Rokas Giedraitis oder Niels Giffey vorbeizukommen, ist ein dickes Brett.

Trotzdem bedauert er den Wechsel nach Berlin nicht. Schon als 14-Jähriger saß er erstmals als Zuschauer in der Arena, er meint, der Gegner sei Ludwigsburg gewesen. In jedem Fall war er so begeistert, dass „ich mir einen Fanschal gekauft habe“. Jetzt startet Ogbe mit Alba in der Euroleague. „Mein Kindheitstraum“, sagt er, „ich kann kaum glauben, dass ich da jetzt schon spielen darf. Das ist so etwas Großes.“

Ende der Saison läuft Ogbes Vertrag aus

Bescheiden setzt er sich seine Ziele. „Fast in jedem Spiel aufs Feld zu kommen“, wünscht er sich und Spielzeiten, die „gern zweistellig sein dürfen“. Zehn Minuten und mehr also. So oder so sieht er sich auf dem richtigen Weg. „Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag dazulerne“, sagt er. Viel Extratraining absolviert Ogbe mit Carlos Frade, dem Spanier, der am meisten mit den Jungen arbeitet. „Carlos ist so ein feiner Kerl, und er weiß, wie er jeden besser machen kann.“ Von Aito Reneses ganz zu schweigen: „Der hat Antworten auf alles. Er weiß alles. Und er hat immer Tipps.“

Ogbe ist klar, dass er jetzt einen Schritt vorwärts machen muss: Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Aber wenn er gegen Vechta wieder so spielt wie gegen Würzburg, kann es ein Indiz sein, dass seine zweite Saison leichter wird als seine erste.