„Passt nicht mehr in die Zeit“: Alba schafft Cheerleader ab

Basketball-Bundesligist Alba Berlin wird zur kommenden Saison auf seine Cheerleader, die Alba Dancers, verzichten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr ins unsere Zeit passt“, formulierte Geschäftsführer Marco Baldi auf der Homepage des Vereins.

Die Alba Dancers hätten in den vergangenen 25 Jahren Tolles geleistet und seien mehrfach als bestes Danceteam Europas ausgezeichnet worden, lobte Baldi. Den Verantwortlichen im Verein sei bewusst, dass nicht wenige Fans die Alba Dancers vermissen werden. Es sei allerdings der Eindruck entstanden, dass Frauen bei Alba vor allem für die tanzende Pausenunterhaltung zuständig seien, während die Männer Basketball spielten“, erklärte Baldi.

Wir gehen mit einer großen Änderung des Rahmenprogramms in die Saison: Zukünftig werden bei den Heimspielen keine Cheerleader mehr auftreten. Alle Infos: https://t.co/E4q3KjHsz2 pic.twitter.com/XPLILgfAOv — ALBA BERLIN (@albaberlin) September 26, 2019

Alba wolle stattdessen in Zukunft noch stärker Basketball spielende Frauen fördern. „Wir haben bereits heute die mit Abstand größte Mädchen- und Frauenbasketballabteilung Deutschlands. Unsere erste Frauenmannschaft ist vor einem Jahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Wir werden diese Dynamik aufnehmen und stärken, mit dem Ziel, dass auch unser Frauenteam in einigen Jahren um die Deutsche Meisterschaft kämpft“, so Baldi.

In den sozialen Medien gab es für die Entscheidung, die Cheerleader abzuschaffen, sowohl Zustimmung als auch Kritik. Bei Facebook äußerten Fans den Wunsch, die Alba Dancers würdig zu verabschieden.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Diskussionen um Frauen als schmückendes Beiwerk bei Sportveranstaltungen gegeben. In der Formel 1 wurden 2018 im Zuge der "MeToo"-Debatte die leicht bekleideten Grid Girls abgeschafft. Auch der Einsatz sogenannter Nummerngirls bei Kampfsportveranstaltungen ist umstritten und steht unter Sexismus-Verdacht.