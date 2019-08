Alba Berlin: Aito kommt erst Ende August zurück

Berlin.. Cheftrainer Aito Reneses wird erst Ende August sein drittes Dienstjahr bei Alba Berlin antreten. Vorher findet in seiner Heimat Spanien noch eine letzte Überprüfung nach seiner Augenoperation statt. Die Mannschaft wird allerdings bereits am kommenden Montag in die Saisonvorbereitung starten. Zurzeit trainieren einige Spieler bereits in individuellen Gruppen. Vorerst vertritt Assistenztrainer Israel Gonzalez dabei seinen Chef.

Trzcionka wird Nachfolger von Päch

Gonzalez hat seinen Vertrag beim achtmaligen deutschen Meister um zwei Jahre verlängert. Zweiter Assistenztrainer und damit Nachfolger des nach Bonn abgewanderten Thomas Päch wird Sebastian Trzcionka, der von Kooperationspartner Lok Bernau ins Alba-Profiteam wechselt und ebenfalls einen Zweijahresvertrag erhalten hat. Unverändert Teil des Trainerteams sind Individualcoach Carlos Frade und Athletiktrainer Pepe Silva Moreno.

Sportdirektor Himar Ojeda kommentierte die letzten abgeschlossenen Personalien so: „Genau wie im Spielerkader setzen wir auch im Trainerteam auf Kontinuität. Sebastian Trzcionka hat sich in den vergangenen Jahren in Bernau bewährt und bereits regelmäßig im Profiteam mitgearbeitet. Dass er nun fester Bestandteil unseres Trainerstabs wird, ist der nächste logische Schritt für ihn.“

Bottinelli wird Nachfolger von Trzcionka

Trzcionkas Nachfolger beim Drittligisten in Bernau wird an der Seite von Headcoach René Schilling nun Davide Bottinelli. Er war zuletzt Trainer der ersten U14-Mannschaft von Alba Berlin und bereits in der Saison 2016/17 als Jugendtrainer in Bernau tätig. Cheftrainer von Albas NBBL-Team ist in der kommenden Saison Vladimir Bogojevic. Der ehemalige Nationalspieler leitete in den vergangenen vier Saisons die JBBL-Mannschaft und gewann zweimal die Deutsche U16-Meisterschaft (2017 und 2018). Sein Nachfolger in der JBBL ist Norbert Opitz.