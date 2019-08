Aito Reneses bleibt Alba-Trainer

Europaligist Alba Berlin wird auch in der nächsten Saison vom Spanier Aito Reneses trainiert. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Berlin.. Seit dem Saisonende am 23. Juni beschäftigt den Anhang von Alba Berlin besonders eine Frage: Bleibt Aito Reneses Trainer des in die Euroleague aufgestiegenen Basketballteams? Nach und nach verlängerten Leistungsträger wie die Amerikaner Luke Sikma, Peyton Siva und der deutsche Mannschaftskapitän Niels Giffey ihre Verträge, der Kern des Teams bleibt unverändert. Nun steht fest: An der Seitenlinie wird es wie in den vergangenen beiden Saisons vom 72 Jahre alten Spanier dirigiert. Er verlängerte seinen Kontrakt um ein Jahr.

Fünf von sechs möglichen Endspielen erreicht

„Die beiden vergangenen Jahre in Berlin haben meine Erwartungen übertroffen“, wird er in einer Mitteilung des Klubs zitiert, „die Erfahrungen mit Spielern, Trainern, Mitarbeitern und Fans waren großartig und die gute, produktive Atmosphäre zwischen allen Beteiligten war ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Entwicklung in dieser Zeit. In der kommenden Saison warten in der Euroleague äußerst starke Gegner auf uns. Ich bin daher sehr froh, dass wir fast das komplette Team zusammengehalten haben. Diese Kontinuität ist sehr wichtig für uns.“

Sportdirektor Himar Ojeda fügte hinzu: „Aito ist einer der besten Coaches in Europa, und wir sind sehr froh, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten können. Wir wollen gleichzeitig auf höchstem Level wettbewerbsfähig sein, unsere jungen Spieler weiterentwickeln und attraktiven Basketball spielen. Aito passt perfekt zu dieser Philosophie und zu unserem Programm.“

Einer der besten Spielerentwickler

Nun wird er mit offenen Armen empfangen. Seit seinem Amtsantritt in Berlin erreichte Reneses fünf von sechs möglichen Endspielen – gewann allerdings keines davon. Dennoch genießt der Spanier große Sympathien, weil der offensive Spielstil bei den Zuschauern wie den Spielern gut ankommt. Außerdem wertet es Alba als einen der größten Vereinserfolge, 2018/19 ins Finale des Eurocups gegen Valencia (1:2-Niederlage nach dem Modus „Best of three“) eingezogen zu sein.

Reneses gilt als einer der besten Spielerentwickler im Basketball. Unter anderem gehörten die Spanier Ricky Rubio und Pau Gasol sowie der Lette Kristaps Porzingis als junge Basketballer zu seinen Schützlingen, die später allesamt auch in der Profiliga NBA Karriere machten.