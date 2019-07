Kapitän Giffey bleibt Alba treu

Die Wechselgedanken sind passé - Identifikationsfigur Niels Giffey spielt auch in den kommenden zwei Jahren für seinen Heimatklub Alba.

Berlin.. Kapitän Niels Giffey bleibt seinem Heimatklub treu. Der 28 Jahre alte Berliner hat seinen Vertrag bei Alba Berlin um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Basketball-Bundesligist am Montag bekannt.

Mit 276 Spielen liegt Giffey bereits auf Platz acht der ewigen Klub-Rangliste - nun geht er in seine Saisons Nummer sechs und sieben für den Hauptstadtklub. In der vergangenen Spielzeit erzielte der 61-fache Nationalspieler im Eurocup 10,5 Punkte, 2,8 Rebounds und 1,3 Assists im Schnitt und versenkte 43 Prozent seiner Dreipunktewürfe. In der Bundesliga kam er auf 9,5 Zähler, 2,2 Rebounds und 1,1 Assists pro Partie.

Neue Herausforderung in der Euroleague

„Wir setzen auf Kontinuität und wollen unser Team langfristig entwickeln“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda, „daher freut es uns sehr, dass mit Niels ein weiterer wichtiger Baustein unseres Kaders erhalten bleibt. Er hat sich bei uns sehr gut entwickelt – insbesondere in der vergangenen Saison, in der er einer unserer Leistungsträger war.“

Höhepunkte von Niels Giffey

Identifikationsfigur Giffey, der zuletzt über einen Wechsel ins Ausland nachgedacht hatte, zeigte sich ebenfalls glücklich mit seinem Verbleib. „Dass ich zusammen mit dem Großteil meiner Mitspieler aus dem letzten Jahr in die kommende Saison gehen werde, bedeutet mir sehr viel. Es ist toll, weiter für Alba und meine Heimatstadt Berlin zu spielen, und ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen in der Euroleague.“