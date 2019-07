Alba Berlin: Franz Wagner geht nach Michigan

Wagner wird sich - wie einst Bruder Moritz - den Michigan Wolverines anschließen. Von dort aus will er den Sprung in die NBA schaffen.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den Kampf um sein großes Talent Franz Wagner verloren. Der 17-Jährige hat sich entschieden, in der nächsten College-Saison für die Michigan Wolverines in der US-College-Liga NCAA zu spielen. Für das Universitätsteam in Ann Arbor trat bereits sein vier Jahre älterer Bruder Moritz von 2016 bis 2018 an, der von dort den Sprung in die NBA zu den Los Angeles Lakers schaffte und inzwischen an die Washington Wizards abgegeben wurde.

Franz Wagner bedankt sich bei den Alba-Trainern

Auf Instagram machte Franz Wagner seine Entscheidung bekannt. „Danke, Alba Berlin!“, schreibt er, „Für all die Zeit und Kraft, die die Coaches in all den Jahren in mich investiert haben. Für das Vertrauen und die Chance, die ihr mir gegeben habt, mich in der Profimannschaft zu beweisen und zu entwickeln.“ Dieser Verein werde immer ein Teil von ihm sein. Aber nun freue er sich auch zu verkünden, dass er sich für die Universität von Michigan entschieden habe.

Auf der Internetseite der Wolverines wurde der Zugang ebenfalls bereits am Sonnabendabend deutscher Zeit bekannt gemacht. Headcoach Juwan Howard verkündete dort, dass Wagner für die Saison 2019/20 verpflichtet worden sei. Ziel des 17-Jährigen ist wie bei seinem Bruder Moritz die NBA.