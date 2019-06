Alba bleibt auch nach der zweiten Niederlage optimistisch

Alba Berlin hat auch Spiel zwei der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft verloren, aber Spieler und Verantwortliche haben die Hoffnung auf den Titel zumindest nach außen hin nicht aufgegeben. Nach dem 77:82 gegen Bayern München am Mittwochabend sagte Luke Sikma: „Es gibt immer eine Chance. Unsere Spiele gegeneinander waren alle sehr eng. Daraus sollten wir Selbstbewusstsein ziehen.“ Sein Mitspieler Rokas Giedraitis stimmte dem zu: „Wir haben dieses eine Spiel verloren. Es war wieder knapp. Die Saison ist noch nicht vorbei.“

„Alba wird sich nicht ergeben“

Das dritte Endspiel findet Sonntag (18 Uhr, Sport1 und Magentasport) in München statt. Die Bayern können mit einem weiteren Sieg die Meisterschaft in der Play-off-Serie nach dem Modus „Best of five“ perfekt machen. Sie haben Grund zu Optimismus, denn zweimal gelang es ihnen, mit starker Verteidigung die Angriffsmaschine Alba Berlin zu stoppen. „Wir führen 2:0, aber solange wir den Pokal nicht haben, gibt es nichts zu feiern“, sagte dennoch Münchens Aufbauspieler Nihad Djedovic. Der deutsche Nationalspieler Danilo Barthel warnte ebenfalls: „Wir haben eine gute Ausgangslage, aber Alba wird sich jetzt nicht ergeben. Wenn wir im dritten Spiel auch nur ein Prozent nachgeben, dann kann es in die falsche Richtung gehen.“

Berlins Trainer Aito Reneses war mit seiner Mannschaft trotz der zweiten Niederlage gar nicht so unzufrieden. „Die Bayern haben sehr gut gespielt“, sagte der 72 Jahre alte Spanier, „aber mein Team hat auch das Maximum gegeben. Deshalb bin ich stolz. Ich hoffe, dass die Spieler auch im dritten Spiel noch einmal fokussiert sind und wir zu einem vierten in Berlin antreten.“ Das wird sehr schwer, dessen sind sich alle bei Alba bewusst.

Alba-Sportdirektor Himar Ojeda erkannte: „Sie haben auf jede unserer Waffen eine gute Antwort gefunden. Sie sind einfach ein gutes Team.“ Der Spanier versucht ebenfalls, das Positive aus den Niederlagen zu ziehen: „Es gibt mir Hoffnung, dass es zweimal knapp war. Die Bayern müssen sehr gut spielen, um uns zu schlagen. Und“, kündigte Ojeda an, „wir werden nicht aufgeben.“