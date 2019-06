Alba bleibt sich treu

Alba hakt nach der Niederlage im ersten Finale in München den Ärger über die Schiedsrichter ab und will die Serie zu Hause ausgleichen.

Berlin. Wer neben Landry Nnoko steht, kann gar nicht anders, als sich klein zu fühlen. 2,08 Meter ist der Mann groß und wiegt fast 120 Kilogramm. Alles an ihm strahlt Kraft aus, gemischt mit grimmiger Entschlossenheit. Auf dem Spielfeld arbeitet er genau so. Vielleicht ist Nnoko nicht mit dem größten Basketball-Talent ausgestattet, dafür mit dem eisernen Willen, alles so gut wie möglich zu erledigen. Wehe, wenn sich ihm dabei jemand in den Weg stellt. Und doch gibt es Situationen, in denen selbst einer wie der hünenhafte Center von Alba Berlin hilflos und schwach wirkt.

Schubser von Lucic ohne Folgen

Am Sonntag im Audi Dome beim ersten Finale um die deutsche Meisterschaft hat er so einen Moment erlebt, 1,42 Minuten vor dem Ende. Da war er auf dem Sprung, einen Pass von Luke Sikma zu fangen und ihn in den Korb zu stopfen. Ein Dunking, eine Szene, die Meister Bayern München ins Mark treffen soll – doch ein Schubser seines Gegenspielers Vladimir Lucic verhindert das, so segelt er am Ball vorbei.

Das ist aber nicht so schlimm. Wenn die Schiedsrichter pfeifen und er zwei Freiwürfe bekommt, kann er sein Team trotzdem 70:66 in Führung bringen. Nur: Der Pfiff bleibt aus. Nnoko versteht die Basketball-Welt nicht mehr und beschwert sich. Derselbe Schiedsrichter, eben noch so großzügig, reagiert streng, sehr streng, gibt ihm ein Technisches Foul wegen Reklamierens. Lucic verwandelt den fälligen Freiwurf, nach dem folgenden Ballbesitz gehen die Münchner in Führung. Weitere strittige Entscheidungen folgen, Alba verliert ein Spiel, in dem es lange geführt hatte, 70:74.

Nnoko sucht die Schuld lieber bei sich

Nun steht Nnoko da und soll diese Phase erklären. Man würde erwarten, die Schiedsrichter bekämen ihr Fett ab. Stattdessen sagt der 25-Jährige: „Ich habe meinem Team mit meiner Überreaktion geschadet. Ich muss mein Temperament besser zügeln. Mein Gefühl ist, dass in dem Moment das Spiel kippte und ich keinen guten Job gemacht habe.“ Sie bleiben sich treu, die Berliner, am Tag vor dem zweiten Finale in Berlin an diesem Mittwoch (20.30 Uhr, Magentasport) in der Mercedes-Benz Arena. Der einzige, der gegen die Unparteiischen gewettert hat nach dem Spiel, ist Geschäftsführer Marco Baldi. Hinter vorgehaltener Hand ist hier und da sogar zu hören, Alba fühle sich um den Sieg betrogen. Aber lauten Protest, öffentliches Lamentieren gibt es nicht.

In zweierlei Hinsicht treffen in dieser Hinspielserie sehr unterschiedliche Herangehensweisen aufeinander. Zum einen bei der Spielphilosophie, das war erwartet worden. Hier die angriffslustigen, bei jeder Wurfchance sofort abschließenden Berliner, dort die das Tempo langsam haltenden Münchner, die den Ball lange behalten und über System-Basketball den Korb des Gegners attackieren wollen. Die Bayern haben dem ersten Endspiel ihren Stempel aufgedrückt, das Endergebnis belegt das. In sieben der zehn vorangegangenen Spiele hatte Alba 100 Punkte oder mehr erzielt, diesmal nur 70.

Kampf der Systeme verloren

Die Mannschaft von Trainer Aito Reneses also ihrer stärksten Waffe beraubt, ihrer schnellen Offensive. Und trotzdem lag sie fast die gesamten 40 Minuten über in Führung, weil sie lange besser verteidigte als die Gastgeber. Das war die eigentliche Überraschung. Beinahe hätten die Berliner die Partie durch ihre Defensive gewonnen, obwohl sie sich im Kampf der Systeme nicht durchsetzen konnten. Wenn auch Reneses kritisiert: „In der zweiten Halbzeit war unsere Verteidigung nicht mehr gut genug.“

Auch mit Nnokos Leistung schon vor dem Technischen Foul war der Spanier nicht zufrieden: „Er hatte vorher zehn Spiele auf einem guten Level gespielt. Das hat er in München nicht erreicht.“ Dabei haben die Bayern mit der Athletik des Mannes aus Kamerun große Probleme. Ein Danilo Barthel, ein Devin Booker oder ein Derrick Williams trumpfen ganz anders auf, wenn Nnoko nicht auf dem Feld steht. Die physische Präsenz des starken Mannes aus Afrika setzt ihnen zu.

Lamentieren wie die Fußballprofis

Doch augenfällig war noch ein anderer Unterschied. Während die Alba-Spieler nach Foulpfiffen ihren Ärger darüber in den meisten Fällen herunterschluckten, führten sich einige ihrer Münchner Kollegen auf wie jammernde Fußballprofis. Vor allem Lucic, aber auch Nemanja Dangubic oder Williams waren vielleicht etwas zu oft bei den Vereinskollegen in der Allianz-Arena – im Basketball sind solche Mätzchen bisher weder sonderlich verbreitet noch beliebt. Fast jede Entscheidung der Schiedsrichter wurde in Frage gestellt, wobei deren Reaktion noch unverständlicher war. Ausgerechnet an Nnoko wurde ein Exempel statuiert, in der entscheidenden Phase.

Und ausgerechnet Lucic, der ansonsten wenig in Erscheinung trat, versetzte kurz nach der Nnoko-Aktion den Berlinern einen weiteren Stich – als er sich im Zweikampf mit Peyton Siva so theatralisch fallen ließ, dass der Amerikaner sein fünftes Foul kassierte, 32 Sekunden vor Schluss. Arjen Robben, Ex-Bayern-Fußballprofi, war unter den Zuschauern und dürfte seine Freude gehabt haben. Der Knockout für Alba. „Er hat seinen Job für die Bayern sehr gut gemacht“, bemerkte dazu Nnoko trocken, „mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Vielleicht fallen den Berlinern an diesem Mittwochabend in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena bessere Mittel ein, um die Serie auszugleichen. Das wäre groß. Und ein Flopping, so nennt man Schwalben im Basketball, à la Lucic gehört hoffentlich nicht dazu.