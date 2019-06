Wie Alba der Ausgleich im Finale gelingen kann

Berlin. Die beiden besten Teams sind noch übrig, begegnen sich auf Augenhöhe, aber nur noch ein Titel ist zu vergeben. Da geht es nicht mehr um Pässe hinter dem Rücken oder spektakuläre Flugeinlagen, sondern „nur noch um eines, nämlich zu gewinnen“, wie der Coach des FC Bayern nach dem 74:70 seines Teams gegen Alba kurz und knapp anmerkte.

Und man sah Dejan Radonjic die Erleichterung an, dass seine Mannschaft im ersten der maximal fünf Spiele der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft den Heimvorteil verteidigen und mit 1:0 in Führung gehen konnte. Er wusste: „Wir konnten das Spiel am Ende gerade eben noch für uns entscheiden.“

Nur drei Alba-Spieler punkten zweistellig

Wobei „Spiel“ nicht in Gänze beschreibt, was die 6500 Zuschauer, darunter vielleicht 200 Berliner, am Sonntag im Münchner Audi Dome zu sehen bekommen hatten. Vokabeln wie „Überlebens-„ oder „Abnutzungskampf“ wären ebenso treffend gewesen. Die beiden offensivstärksten Mannschaften des Viertel- und Halbfinales knackten gerade mal die 70-Punkte-Marke. Radonjic und Berlins Aito Reneses setzten jeweils elf Spieler ein, von denen lediglich drei pro Team zweistellig punkteten.

Die Bayern trafen bescheidene fünf ihrer 18 Dreierversuche (28 Prozent), Alba war mit neun von 24 (38 Prozent) auch nicht viel besser. Rokas Giedraitis, einer der schnellsten Schützen der Liga, stand für Alba mit 29:09 Minuten am längsten auf dem Parkett und bekam in dieser Zeit gerade mal sechs Würfe, von denen er nur zwei traf. Nicht zuletzt bezeugen den Druck und die Intensität in der Verteidigung auch die 20 Ballverluste, die sich jede der beiden Mannschaften leisteten.

Albas Geschäftsführer Baldi hadert mit der Schiedsrichterleistung

„Besser auf den Ball aufzupassen ist sicherlich eine Sache, die wir verbessern können“, sagte Luke Sikma mit Blick auf die zweite Partie der Serie am Mittwoch in der heimischen Mercedes-Benz Arena (20.30 Uhr, Magentasport). Generell könne sein Team mit „großem Selbstvertrauen in das Spiel gehen“. Die Bayern seien der Titelverteidiger mit der Erfahrung aus 30 Euroleague-Spielen und der Audi Dome ein extrem hartes Pflaster, „aber wir waren immer im Spiel, haben lange geführt und erst ganz am Ende denkbar knapp verloren“.

Auf eine Art und Weise, die auch noch am Tag danach Marco Baldi die Laune verdarb, als er mit einem Kaffee in der Hand in den ICE zurück nach Berlin stieg. „Leider haben nicht die Spieler das Spiel entschieden, sondern andere, und das ist schlecht“, blickte Albas Geschäftsführer auf die Leistung der Schiedsrichter in der Schlussphase der Partie zurück. „Aber das müssen wir von uns abspülen und uns jetzt aufs Nächste konzentrieren.“

Berliner wollen am Mittwoch den Heimvorteil nutzen

Beide Mannschaften spielten „unterschiedliche Stile, aber wir kommen damit klar“. Es gelte, beim wegweisenden Heimspiel am Mittwoch, „wieder frisch zu sein“, fordert Baldi. Zu Hause zu spielen, könne zwar auch immer zur Belastung werden, aber sein Team werde in Spiel zwei „14.000 Leute im Rücken haben und ich bin mir sicher, das hilft“.

Sonntag Spiel, Montag Reisetag, Dienstag Training, Mittwoch schon das nächste Spiel – viel Zeit bleibt Aito Reneses und seinen Assistenten nicht, an den einen oder anderen Stellschrauben zu drehen. Was ja eigentlich auch kaum nötig ist. Wie alle anderen hatte auch Albas Coach gesehen, dass seine Mannschaft schon Spiel eins hätte „gewinnen können. Aber manchmal sind wir im Angriff stark und manchmal in der Verteidigung“, analysierte der 72 Jahre alte Trainer. „Wenn wir die Serie gewinnen wollen, müssen wir unser Niveau konstant hoch halten“.