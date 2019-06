Giffey und Barthel – zwei Kapitäne auf großer Fahrt

Berlin. Als Bundestrainer Henrik Rödl (50) zwischen 1987 und 2002 für Deutschland 178 Länderspiele bestritt, reichten seinen Vorgängern zumeist ein paar Stunden auf der Autobahn oder im Zug, um mit ihren Nationalspielern in Kontakt zu bleiben. Rödl hingegen muss oft ins Flugzeug in die USA, die Türkei oder auch nach Spanien steigen, um die Leistungsträger des Kaders zu besuchen, auf die er bei der WM in China (31. August bis 15. September) setzen will.

Zwei allerdings spielten, seit Rödl vor knapp zwei Jahren das deutsche A-Team übernahm, vor seiner Haustür, wenn man so will, und treffen auch jetzt in der Endspielserie zur deutschen Meisterschaft aufeinander. Es sind die Kapitäne der beiden Finalisten, Albas Niels Giffey (28) und Danilo Barthel (27) vom FC Bayern München

Zwei Kapitäne auf großer Fahrt, denn Alba und der FC Bayern treffen komplett und in Topform aufeinander. Beide Teams entledigten sich ihrer Gegner in Viertel- und Halbfinale ohne Niederlage. Beide Mannschaften verwandelten in den vergangenen sechs Spielen über 52 Prozent aller Würfe aus dem Feld und über 42 Prozent ihrer Dreier – Spitzen-Basketball eben.

Barthel vor 71. Saisonspiel

Rödl hatte auch nach und vor den Qualifikationsspielen zur WM, die Giffey und Barthel bestritten, ausgiebig Gelegenheit, seine Stars zu beobachten. Barthel wird in der ersten der maximal fünf Finalpartien am Sonntag (18 Uhr, Magentasport) sein 71. Saisonspiel für die Bayern bestreiten. Er war in allen 30 Euroleague-Spielen (Schnitt: 23,43 Minuten, 8,1 Punkte) dabei und stand national 40 Mal ähnlich lange mit durchschnittlich 11,92 Punkten auf dem Parkett.

Albas Kapitän steht seinem Nationalmannschaftskollegen kaum nach. Giffey kommt bislang auf 41 Spiele in Meisterschaft und im Pokal sowie 24 im Eurocup. Seine Einsatzzeit liegt bei rund 20 Minuten pro Partie, sein Punkteschnitt bei fast genau zehn. „Beide haben in dieser Saison noch mal weit mehr Verantwortung in ihren Mannschaften übernommen als zuvor“, sagt Rödl.

Giffey komme unter Coach Aito Reneses zwar oftmals von der Bank, stehe aber fast immer auf dem Parkett, wenn die Spiele entschieden werden. „Und da macht er halt sehr vieles richtig“, sagt der Bundestrainer. „Ob in der Verteidigung oder wenn er entscheidende Würfe trifft. Durchschnittlich elf Punkte pro Spiel und 43 Prozent getroffene Dreier im Eurocup sprechen für sich.“ Zudem habe sein Nachfolger als Alba-Kapitän in dieser Saison auch bewiesen, dass er auf mehreren Positionen einsetzbar ist, erklärt Rödl weiter.

Giffey spielt seine beste Saison für Alba

Giffey misst genau zwei Meter und „spielt seine bislang beste Saison für Alba“, sagt Marco Baldi. „Was ihn und auch Danilo auszeichnet, ist, dass sie niemals ein gewisses Niveau unterschreiten. Beide sind Persönlichkeiten, du weißt, was du von ihnen bekommst“, lobt Albas Geschäftsführer.

Barthel überragt seinen Nationalmannschafts- und Kapitänskollegen um acht Zentimeter und hat seinen Wirkungskreis deswegen etwas mehr in Korbnähe. Obwohl: Über einen guten Distanzwurf verfügt er auch, seine Trefferquote in der Bundesliga: satte 46,3 Prozent.

„Danilo war auch in der Euroleague eine feste Größe in seiner Mannschaft, wo er wegen der Verletzung von Devin Booker sicherlich mehr zum Einsatz kam als geplant war“, sagt Rödl. Wie auch bei Giffey sei „die Konstanz, die er trotz der hohen Belastung gezeigt hat, wirklich aller Ehren wert“.

Barthel „macht kaum etwas falsch“

Viele Alba-Fans werden sich nicht unbedingt gern daran erinnern, dass Barthel in der Endspielserie vor einem Jahr, die die Bayern erst im fünften Spiel mit 3:2 für sich entschieden, zum „Wertvollsten Spieler“ (MVP) gewählt wurde. Verdientermaßen.

Dass er und sein Team den Meisterpokal gen Himmel recken durften, lag auch daran, dass Barthel das Duell gegen Luke Sikma, der zuvor zum MVP der Saison gekürt worden war, klar für sich entschieden hatte. „Ich habe allergrößten Respekt vor ihm“ sagt Sikma, dem in dieser Saison auch noch die Ehre des MVP des Eurocups zuteil wurde und der gerade seinen Vertrag mit Alba um vier Jahre verlängert hat.

„Natürlich ist Danilo ein sehr guter Spieler, ein Typ, der kaum etwas falsch macht, das Spiel versteht und lesen kann. Er bleibt bei sich und dem, was er kann“, lobt Sikma, der an diesem Sonntag in der Neuauflage des Finales vom Vorjahr sicherlich gleich mehrere Duelle bestreiten muss, die die Serie mit entscheiden können. Denn er wird es auf seiner Position auch noch mit Bayerns Super-Athleten Derrick Williams (28) zu tun bekommen, der auf nicht weniger als 436 Spiele in der NBA zurückblicken kann.

Giffey liebt den Wettkampf

Spricht man mit Sikma über seinen Kapitän, hört man im Prinzip das, was er über Barthel gesagt hat. Giffey selbst sagt über Barthel: „Er ist ein grundsolider Typ, eher auf der ruhigen Seite, nicht so extrovertiert“, findet Berlins Kapitän, der seinen Gegenüber ja nicht nur als Gegner kennt, sondern mit ihm in der Nationalmannschaft an einem Strang zieht. „Danilo ist einer, der viel arbeitet und investiert. Einer, der den Wettkampf liebt und alles gibt.“

Auf die Frage „Reden Sie jetzt noch über Danilo oder über sich?“, muss Giffey lachen. „Naja“, sagt er dann, „den Wettkampf liebe ich auch.“