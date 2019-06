Alba gegen FC Bayern München: Finale der Gratwanderer

Bayern München und Alba stecken die meisten Spiele aller Bundesligisten in den Knochen. Trotzdem gehen sie topfit in die Finalserie.

Berlin. Das ist anders gelaufen, als viele dachten. Teams wie die Baskets Oldenburg, die ihre Kräfte schonten, indem sie in Europa abstinent waren, oder Brose Bamberg, die in der eher unterklassigen Champions League unterwegs waren, sind jetzt bereits im Urlaub. Mit Bayern München und Alba Berlin stehen an diesem Sonntag in München die beiden Klubs im ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft (18 Uhr, Magentasport), die sich die Saison über der stärksten Konkurrenz gegenübersahen – die Münchner 30 Mal in der Euroleague, die Berliner absolvierten bis ins Finale des Eurocups 24 Partien.

Doppelbelastung ist eine Gratwanderung

Sie würden auf dem Zahnfleisch laufen, hieß es mehr als einmal oder, dass ihnen die Puste ausgehen würde. Pustekuchen, wenn das Wortspiel erlaubt ist: Die Bayern räumten im Play-off Braunschweig und Vechta ohne Niederlage aus dem Weg. Alba schickte Ulm und Oldenburg ungeschlagen in die Ferien. „Die Saison endet mit dem Finale, das alle sehen wollen“, findet nicht nur Marco Baldi.

„Seitdem es uns gibt, glauben wir daran, dass man durch Wettbewerb wächst“, erklärt Albas Geschäftsführer. „Aber für Teams wie uns, die sich international auf dem höchstmöglichen Niveau messen, ist es auch immer eine Gratwanderung. Selbst, wenn du dich gut vorbereitest und deine Ziele mit aller Intensität verfolgst.“

Lieber breiter Kader als weniger Spiele

Es gebe Momente, in denen die Saison kippen kann, „und die hatten wir auch. Verletzungen kommen, und du musst das straffe Programm trotzdem absolvieren. Wenn es dir gelingt, das zu kompensieren und kritische Phasen zu überstehen, gewinnst du halt dazu.“ Weniger Spiele zu absolvieren, sei nur „eine Möglichkeit, körperlich frisch zu bleiben“, zählt Baldi auf, „die andere ist, auf einen tieferen Kader zu setzen“.

Es ist also kein Zufall, dass sich wie im Jahr zuvor die beiden am breitesten aufgestellten Teams im Finale begegnen, Mannschaften, in denen trotz der Hetze von Spiel zu Spiel niemand auf mehr als 25 Minuten Einsatzzeit pro Partie kommt. Dieser Trend wird sich eher verstärken, wenn Alba wie die Bayern kommende Saison in der Euroleague startet.

68 Spiele in Liga und Europa garantiert

Dann sind 34 Partien quer durch Europa und noch mal 34 in der Bundesliga garantiert. Wochen mit Spielen gegen Moskau, Athen, Crailsheim oder Barcelona werden beide nur schadlos überstehen, wenn die Kader qualitativ noch besser und tiefer werden. Die Bayern und Alba werden also erneut aufrüsten, was zur Folge haben könnte, dass sich beide im Meisterschaftsfinale auf Jahre hinaus gegenüberstehen.

„Ob das so kommt, liegt an den anderen Klubs. Daran, mit welchem Willen sie weitergehen, sich zu entwickeln. Das gilt auch für uns und die Bayern“, sagt Baldi. „In dieser Saison hat Bamberg, etatmäßig nur knapp hinter den Bayern, keine Rolle gespielt. Vechta hingegen hat als Aufsteiger gezeigt, was man mit einem überschaubaren Budget erreichen kann.“

Zuletzt 1989 zwei unbesiegte Teams im Finale

Aus seiner Sicht sei es nicht wie beim Fußball, wo sich die Kluft zwischen den Klubs, die in der Champions League spielen, und dem Rest automatisch vergrößert. Jeder in der Basketball-Bundesliga habe „die Möglichkeit, das Optimum aus seinen Möglichkeiten herauszuholen“. So wie die Bayern und Alba in dieser Saison.

Zuletzt standen übrigens 1989 Leverkusen (gegen DTV Charlottenburg und Ludwigsburg) und Bayreuth (gegen Köln und Gießen) mit Zu-Null-Serien, auf neudeutsch „Sweeps“, im Endspiel. Allerdings setzte sich Leverkusen damals auch im Finale ungeschlagen durch.

Jede Serie endet irgendwann

Mit ähnlich klaren Verhältnissen rechnen im aktuellen Duell der Bayern gegen Berlin die wenigsten. Auch wenn Alba bislang fünf Mal im Play-off auf die Bayern traf und niemals gewann. In Berlin sagen sie selbstbewusst: Jede Serie muss irgendwann mal enden.