Alba Berlin gegen den FC Bayern München: Was Fans über das Basketball-Finale wissen müssen

Berlin. Am Sonntag (18 Uhr, Magentasport) beginnt die Endspielserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft zwischen Titelverteidiger Bayern München und Vorjahresfinalist Alba Berlin. Die Revanche also. Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen für Fans und Statistiker zu diesem Duell, das die Liga für Jahre prägen könnte. Beide Vereine spielen nächste Saison in der Euroleague.

Gibt es eine Fanfahrt?

Alba Berlin bietet eine vom Titelsponsor unterstützte Busfahrt zum ersten Finale in München an. Tipp-off der Partie im Audi Dome ist am 16. Juni um 18 Uhr, der Reisebus startet an der Mercedes-Benz Arena um 8.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt zeitnah nach Spielende, der Bus wird bis 6 Uhr zurück in Berlin erwartet. Weil die Reise gesponsert ist, kosten Hin- und Rückfahrt insgesamt nur 20 Euro. Für Tickets in den Blöcken K4, L3 und L4 müssen zwischen 14 und 28 Euro bezahlt werden. Anmeldungen über www.albaberlin.de bis Freitag, 12 Uhr.

Welcher Sender überträgt?

Sport1 steigt erst beim 3. Finalspiel am 23. Juni in München ein. Magentasport überträgt alle Partien der Finalserie nach dem Modus „Best of five“. Wer dreimal gewinnt, ist Meister. Es kann also fünf Partien geben.

Wann und wo wird gespielt?

Die Termine sind: Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr in München; Mittwoch, 19. Juni, 20.30 Uhr in Berlin; Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr in München; eventuell Dienstag, 25. Juni, 20.30 Uhr in Berlin und eventuell Donnerstag, 28. Juni, 20.30 Uhr in München. Alba empfängt seine Gäste in der Mercedes-Benz Arena, die Bayern bestreiten ihre Heimspiele im Audi Dome.

Gibt es Public Viewing?

Zum ersten Spiel der Finalserie am Sonntag bietet Alba ein Public Viewing in der Mercedes-Benz Arena an. Die TV-Übertragung von Magentasport wird live auf dem großen Videowürfel an der Hallendecke ausgespielt. Auf den Tribünen in der Südkurve gibt es eine freie Platzwahl. Der Einlass erfolgt über den Haupteingang, die Arena öffnet um 17 Uhr. Tickets sind im Vorfeld online, über die Alba-Hotline (01806570012), im Alba-Fanshop in der Knesebeckstraße oder am Spieltag an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten fünf Euro und beinhalten einen Verzehrgutschein über zwei Euro.

Gibt es schon Karten für das zweite Finale?

Alba hat sofort den Oberrang der Mercedes-Benz Arena mitgeöffnet, weil mit einem starken Andrang für das Spiel am kommenden Mittwoch (Beginn 20.30 Uhr) gerechnet wird, also mit mehr als 10.000 Zuschauern. Es sind noch Tickets in allen Kategorien zwischen 8 und 70 Euro erhältlich. Online können die Karten über albaberlin.de bestellt werden. Oder telefonisch unter 01806570011 - diese Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr geschaltet. Falls die Partie bis dahin nicht ausverkauft ist, gibt es noch Tickets an der Abendkasse.

Wie steht es im direkten Vergleich?

Alba-Fans werden nicht gern lesen, wie es mit den Play-off-Vergleichen aussieht. Die Berliner treffen zum sechsten Mal auf die Münchner. Die Ergebnisse aus Alba-Sicht: Das Viertelfinale 2013 endete 1:3, das Finale 2014 mit dem gleichen Resultat, das Halbfinale 2015 mit 2:3, das Viertelfinale 2017 wieder mit 1:3. Auch das Finale 2018 gewannen die Bayern 3:2. Wettbewerbsübergreifend gewann Alba 19 Mal, trennte sich einmal unentschieden (im Eurocup ging das 2016 noch), 26 Mal siegten die Bayern.

Wer hat mehr Titel gewonnen?

Alba Berlin ist achtmaliger deutscher Meister und gar neunmaliger deutscher Pokalsieger. Außerdem gewannen die Berliner 1995 den Korac-Cup, standen 2010 und 2019 im Eurocup-Finale. Da kann Bayern nicht mithalten, allerdings sind die Münchner auch erst seit 2011 wieder in der Bundesliga. Sie wurden 1954, 1955, 2014 und 2018 Meister, 1968 und 2018 Pokalsieger. Ein internationales Finale erreichten sie noch nie.

Wer sind die Stars?

Die Stars sind in beiden Fällen die Mannschaften, die sich durch enorme Ausgeglichenheit auszeichnen. Trotzdem ragen bei den Münchnern Derrick Williams, Stefan Jovic und Danilo Barthel heraus. Bei den Berlinern sind es Peyton Siva, Luke Sikma und Rokas Giedraitis. Aber für beide Teams gilt: Auch der Rest des Kaders könnte bei anderen Bundesligisten ein Spieler der Startformation sein.