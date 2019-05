Rokas Giedraitis: Albas ansteckende Frohnatur

Berlin. Es gibt sie tatsächlich, diese seltenen Momente, in denen Rokas Giedraitis nichts zu lachen, nicht mal was zu sagen hat. Nämlich dann, wenn in der Kabine von Alba Berlin alle über ihre Lieblingsserie schwadronieren. Über die schöne Drachenmutter Daenerys, die fiese Königin Cersei, den dreiäugigen Raben Bran und die Untoten an der Schwarzen Mauer. „Alle sehen Game of Thrones, nur Martin (Hermannsson, d.Red.) und ich nicht. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe. Aber ich glaube, wir sollten besser damit anfangen.“

Meister werden – warum sonst spielt man?

Vielleicht nicht gerade jetzt, vermutlich ist es nicht der beste Zeitpunkt für lange Nächte vor dem Fernseher oder Computer. An diesem Sonnabend (18 Uhr, Mercedes-Benz Arena) beginnt für den Litauer und seine Kollegen die wichtigste Zeit der Saison, das Play-off-Viertelfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft.

Gegner in der „Best of five“-Serie ist Ratiopharm Ulm. „Es wird hart“, glaubt Giedraitis, „ich erwarte einen großen Kampf und gute Spiele.“ Er ist allerdings zuversichtlich, dass es ein sehr langes Play-off werde, bis Ende Juni. Denkt er also an den Meistertitel? „Ja natürlich“, kommt sofort zurück, „wir haben viele gute Spieler. Warum sonst sollten wir Basketball spielen?“

Alle Erwartungen übertroffen

Für den 25-Jährigen gibt es keine andere Herangehensweise. Auch nicht nach 61 Saisonspielen. „Ich bin nicht müde. Mein Körper ist bereit“, sagt er. Nur einmal wurde er von Trainer Aito Reneses in der vergangenen acht Monaten nicht eingesetzt. Er hatte die meiste Spielzeit im Eurocup (28 Minuten durchschnittlich), die zweitmeiste nach Luke Sikma in der Bundesliga (24).

Und bei seiner Verpflichtung im Sommer 2018 haben sicher die wenigsten damit gerechnet, dass er Albas Topscorer in der Bundesliga sein würde (12,6 Punkte), mit 14,8 Punkten sogar drittbester Schütze im Eurocup. Dass er in die Startformation dieses internationalen Wettbewerbs gewählt würde. Giedraitis hat alle Erwartungen übertroffen.

Der Spielstil von Reneses liegt ihm

„Rokas war schon vorher in Vilnius ein guter Spieler“, sagt Alba-Geschäftsführer Marco Baldi, „aber in Berlin hat er noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht.“ Der Reneses-Stil liegt Giedraitis. Er darf schnell abschließen, hat immer grünes Licht für den Wurf. Wie ein Wilder stürmt er nach Ballgewinnen nach vorn. Und hat schon manches Zuspiel mit den verrücktesten Dunkings beendet. Das lieben die Zuschauer.

Sie lieben ihn sowieso, genau wie das seine Mitspieler tun. An Giedraitis ist nichts Gekünsteltes. Er ist offen, freundlich, gern ein bisschen verschmitzt, doch immer positiv. „Das ist ansteckend“, sagt Baldi. Von Anfang an haben sich der Litauer und seine Frau Ausra Giedraitiene, eine ehemalige Tänzerin, in Berlin wohlgefühlt. „Du findest hier alles, was du suchst“, schwärmt er.

Gemeinsames Ziel ist die Euroleague

Restaurants, Kultur, aber auch Schuhgeschäfte, in denen seine Größe 48 selbstverständlich vorrätig ist. Das stimmt ihn fröhlich, er lächelt sowieso gern, „das Leben ist dann schöner, oder? Meine ganze Familie ist so optimistisch“.

Außerdem gefällt ihm an Berlin, dass alle bei Alba das gleiche Ziel verfolgen. „Sie haben eine Vision. Sie wollen gewinnen und in die Euroleague.“ Das kann ein langer, schwerer Weg werden. Den geht man am besten ausgeschlafen an. Für Game of Thrones ist auch danach noch Zeit.