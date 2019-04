Alba müht sich zum Heimsieg gegen Mitteldeutschen BC

Keine 48 Stunden nach dem Sieg in Leipzig bezwingen die Berliner daheim zum zweiten Mal die Ostdeutschen. Diesmal war es eng.

Berlin. Der Mitteldeutsche BC ist für diese Saison abgearbeitet. Nach dem eher mühevollen 102:91 (55:55) am Sonnabend in Leipzig testete Albas Basketballteam keine 48 Stunden später in eigener Halle wegen eines unerklärlich schwachen zweiten Viertels abermals die eigenen Grenzen aus.

Am Ende reichte es ohne Niels Giffey und Martin Hermannsson, die abermals geschont wurden, zu einem Arbeitssieg. Alba gewann vor 7011 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 92:84 (49:45).

Angesichts des dicht gedrängten Spielplans von acht Spielen in den kommenden 20 Tagen hatte Albas Coach Aíto García Reneses angekündigt, „die Spiele auch als Trainingseinheiten zu nutzen“. Was im ersten Viertel, dass 34:20 endete, weit besser gelang als danach.

Schwächephase, als Leistungsträger eine Verschnaufpause haben

Als Leistungsträger wie Peyton Siva, Luke Sikma oder Topscorer Rokas Giedraitis (21 Punkte) erstmals längere Zeit auf der Bank verschnauften, fanden die Würfe des Gegners und nicht mehr die eigenen das Ziel.

Im Angriff war der Rhythmus weg, in der Verteidigung der letzte Biss und in der Folge fast auch die Führung – nach 24 Minuten stand es unentschieden 53:53.

„Plötzlich war die Energie weg, die anderen sind zu Fastbreaks und schnellen Punkten gekommen“, erklärte Giedraitis. „Aber am Ende haben wir uns als Team behauptet.“

Siva trumpft am Ende auf

Die anfangs nur tapferen, jetzt aber auch mit Tempo, hoher Intensität und guten Distanzwürfen überzeugenden Gäste waren im Spiel, blieben gefährlich und kämpften sich erneut von 69:61 (29.) auf 73:72 (32.) heran.

Vor allem Siva, der 13 seiner insgesamt 16 Punkte in den letzten sechs Minuten machte, und der Physis von Johannes Thiemann (elf Punkte, sechs Rebounds) war es zu danken, dass Albas Ostern nicht mit einer unangenehmen Überraschung endete.

„Vielleicht war der Gegner von unserem Start und der Kulisse beeindruckt“, hakte Thiemann den Pflichtsieg ab. „Sicherlich wurde es so eng, weil wir sie danach ein wenig unterschätzt haben.“

Am Donnerstag sollte Alba eine ähnliche Berg- und Talfahrt vermeiden, für die Berliner geht es dann auswärts in Bayreuth (20.30 Uhr, Magentasport) weiter.