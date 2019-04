Alba Berlin erzwingt drittes Finalspiel gegen Valencia

Berlin. Was für ein verrücktes Finale, in gleich doppelter Hinsicht. Alba Berlin hat das zweite Endspiel im Kampf um den Basketball-Eurocup mit 95:92 (42:39, 83:83) gegen Valencia Basket nach Verlängerung gewonnen und ein drittes Spiel der Serie nach dem Modus „Best of three“ am Montag in Spanien erzwungen.

Dabei sah es gegen Ende der regulären Spielzeit schon so aus, als wäre die Partie verloren. Aber mit nie versiegendem Kampfgeist und großem Willen drehte die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses die Partie doch noch. „Ein Fest, ein Fest“, jubelte Geschäftsführer Marco Baldi, „es hätte von der Dramaturgie nicht schlimmer sein können, aber wir leben noch. Mal sehen, was bei rauskommt.“

Sternstunde in Albas Geschichte

Die Alba-Fans zeigten ein Plakat, auf dem stand: „Europapokal seit 1989“. Stolze Erinnerung daran, dass ihr Verein immer den Vergleich mit den Besten Europas gesucht hat. Und dieser Freitagabend war eine der Sternstunden in der langen Geschichte. Knisternde Final-Atmosphäre in der Mercedes-Benz Arena, die erstmals in dieser Saison mit 14.500 Zuschauern komplett ausverkauft war.

Die Hochspannung war zu spüren, auch bei beiden Mannschaften. Sie platzten beinahe vor Energie. Alba legte los wie die Feuerwehr, als wolle es die Spanier aus der Halle fegen, führte durch Körbe von Rokas Giedraitis und Martin Hermannsson 4:0. Danach nahmen der Isländer und Peyton Siva frühe Dreier, trafen jedoch nicht. Umso besser gelang dies Valencia – fünf von acht Distanzwürfen verwandelt im ersten Viertel, was erklärte, warum sie 15:10 vorn lagen. Als Reneses eine Auszeit nahm, traf der erst 17 Jahre alte Franz Wagner zwei Dreier. Auf der Tribüne jubelte sein Bruder, NBA-Star Moritz Wagner von den Los Angeles Lakers, der extra für die Partie nach Berlin geflogen war.

Fans unterstützen die Albatrosse lautstark

Und es blieb heiß. Alba war viel stärker im Rebound als drei Tage zuvor. Die Berliner verteidigten immer giftiger, Valencias Routiniers zeigten Wirkung. Sie machten Fehler, hatten für sie ungewöhnliche elf Ballverluste vor der Pause. 15 Mal in Serie hatten sie im Eurocup gewonnen, sollte diese Serie in Berlin etwa reißen? Die Gastgeber, feurig unterstützt von ihrem Anhang, übernahmen vorübergehend jetzt komplett die Kontrolle.

Die Fans johlten, als Hermannsson ein Alley-oop auf Johannes Thiemann gelang. Überhaupt der quirlige kleine Isländer: Er nahm sein Herz in beide Hände, traf zum 40:33 in der 19. Minute. Die Hoffnung auf den Rängen wurde immer größer, dass es am Montag ein drittes Spiel geben könnte. Die Alba-Quoten waren nicht berauschend, doch die vielen Turnover ihres Gegners halfen ihnen sehr. Und so ging es mit einem kleinen Vorsprung in die zweite Halbzeit.

Noch intensiver wurde der Kampf nach dem Wechsel, typisch für Valencia. Das Berliner Publikum pfiff wütend, als Dennis Clifford zu Unrecht ein unsportliches Foul angeschrieben bekam – zwei Freiwürfe plus Ballbesitz. Rund 800 mitgereiste Fans aus Spanien bekamen kurz Oberwasser. In solchen Situationen fasst Valencia zu, machte aus einem 42:47 ein 48:47 gegen kurz verunsicherte Berliner. Die fingen sich aber schnell wieder, kämpften verbissen um jeden Ball. In Spanien war dieses Viertel das entscheidende, das Alba mit fünfzehn Punkten Differenz verlor. Nun führten sie immer noch 62:59. Die Intensität nahm weiter zu, es war jetzt Valencias Stil, Knochen gegen Knochen. Alba hatte kein Glück mehr, wie im ersten Spiel wurden zu viele Korbleger vergeben. Aber die Berliner wollten dieses Spiel um nichts aus der Welt verloren geben.

Wichtige Distanzwürfe von Giedraitis und Luke Sikma

Im vierten Abschnitt schien die Partie wieder zugunsten Valencias zu kippen. Die Gäste führten nach einem 9:0-Punkte-Lauf plötzlich 68:64. Die Führungen wechselten hin und her, doch als Valencia Team-Senior Fernando San Emeterio zwanzig Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe zum 79:82 verwandelte, glaubte kaum mehr jemand an eine Wende. Außer Peyton Siva. Sein Korbleger brachte sein Team zunächst in die Verlängerung. Und dort ebneten zwei Dreier von Giedraitis (17 Punkte) und Luke Sikma (15) den Weg nach Spanien. Die Zuschauer tobten und feierten ihre Mannschaft minutenlang. Martin Hermannsson sagte: „Wir müssen jetzt wieder auf den Boden zurückkommen, das wichtigste Spiel ist am Montag.“ Sikma ergänzte: Hoffentlich spielen wir dann besser als im ersten Spiel.“

Hoffnung auf Wildcard für Euroleague

Vor dem Anpfiff hatte Jordi Bertomeu den Berlinern schon große Hoffnungen gemacht, dass sie nächste Saison in der Euroleague mitspielen dürfen. „Erst mal wäre es ganz gut, sie gewinnen heute“, sagte der Präsident der besten kontinentalen Liga lächelnd. Er skizzierte drei Chancen: Entweder den Eurocup gewinnen. Oder Deutscher Meister werden. Oder, weil Bayern München eine Wildcard bereits sicher hat, mindestens ins deutsche Finale einziehen. Doch mehr als durch die Blume gesprochen ließ er durchblicken, dass es selbst dann noch gut für Berlin aussehe, wenn nichts davon einträte. „Berlin, Paris und London sind Städte, wo wir über kurz oder lang hinwollen“, erklärte Bertomeu. Paris und erst recht London haben aber keinen Klub wie Alba anzubieten.