Alba Berlin verliert erstes Eurocup-Finale in Valencia

Alba Berlin liegt in der Best-of-Three-Serie mit 0:1 zurück und muss das zweite Spiel am Freitag in Berlin gewinnen.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat im ersten Finalspiel des Eurocups gegen Valencia Basket eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner in Spanien vor 8000 Zuschauern mit 75:89 (38:41). Damit liegt Alba in der Best-of-Three-Serie mit 0:1 zurück und muss das zweite Spiel am Freitag in Berlin gewinnen. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 17 und Martin Hermannsson mit 16 Punkten.

Alba agierte in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, musste allerdings meist einem Rückstand hinterherlaufen. Die Vorentscheidung fiel im dritten Viertel, in dem sich die Spanier nach einem 14:0-Lauf absetzen konnten. Im letzten Abschnitt kämpfte sich Alba wieder zurück, näher als zehn Punkte kam das Team aber nicht mehr heran.