Martin Hermannsson von Alba Berlin: "Wir müssen solche Spiele gewinnen"

Für Alba Berlin geht es am Sonnabend gegen Göttingen. Wollen sie in der Spitzengruppe bleiben, ist ein Sieg Pflicht.

Berlin. Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Siegen in Serie will Alba Berlin seinen Lauf in der Basketball-Bundesliga fortsetzen. Am Samstag (18.00 Uhr) muss der Hauptstadtclub bei der BG Göttingen antreten. "Wenn wir in der Spitzengruppe weiter dabei sein wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen", betonte Spielmacher Martin Hermannsson.

Alba geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den Tabellen-Dreizehnten, hat aber auch Respekt. "Sie spielen besonders daheim mit ihren Fans im Rücken sehr intensiv. Das wird wieder ein schwieriges Spiel", warnte Trainer Aito Garcia Reneses. Und "sie spielen einen sehr guten Basketball und bewegen sich viel", ergänzte Nationalspieler Joshiko Saibou.

Trainer Aito fordert mehr Konstanz

Aus der Aufholjagd im Eurocup gegen Vilnius nach einer schwachen ersten Hälfte wollen die Berliner die richtigen Schlüsse ziehen. "Am besten lernen wir daraus, dass der Schlüssel für uns immer die Intensität ist. Die müssen wir bestenfalls immer hochfahren", forderte Saibou. Auch Aito will wieder mehr Konstanz sehen: "Wir müssen unsere Leistung wieder 40 Minuten lang abrufen."

Der Sieg gegen Vilnius hat neues Selbstvertrauen gebracht. "Wir haben Charakter gezeigt", sagte Hermannsson, der sich zuletzt nach seiner Verletzung Ende des letzten Jahres mit einer stark ansteigenden Formkurve präsentierte. "Im Moment bin ich erst bei 80 Prozent. Aber ich fühle mich körperlich immer besser", berichtete der Isländer.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.

( dpa )