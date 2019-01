Albas isländische Alternative

Berlin. Zu Beginn seiner mittlerweile knapp 50-jährigen Trainer-Karriere wäre Alba-Coach Aito Reneses (72) sicherlich mit weniger Sorgen zum Pokal-Halbfinale an diesem Sonntag bei den Skyliners in Frankfurt gereist (15 Uhr, Sport1 und MagentaSport live). „Damals haben sich immer die Favoriten durchgesetzt, weil die Teams viel seltener spielten und sich vorbereiten konnten“, erinnert sich Spaniens Trainer-Legende.

Diese Zeiten seien im Basketball angesichts des dicht gedrängten Spielplans jedoch längst vorbei, weiß Reneses, und deswegen sei es auch „nicht wichtig, ob wir der Favorit sind oder irgendjemand anderes.“ Sicherlich erwarteten viele, dass sein Team nach dem Sieg im Viertelfinale beim FC Bayern München jetzt auch den „zweitwichtigsten Titel“ hole, und natürlich will er das auch. Dazu aber müssten seine Spieler weder an Heute oder Morgen, sondern vielmehr „von Minute zu Minute denken“, fordert er.

Etwa so, wie zuletzt in Oldenburg und in Vilnius (Litauen), wo Alba nach zwei Niederlagen in Belgrad und Braunschweig eindrucksvoll in die ­Erfolgsspur zurückgekehrt war. Zwei Siege, bei denen Reneses taktisch nachgeholfen hatte, indem er nach der Verletzung von Peyton Siva nicht, wie von allen erwartet, Stefan Peno das Spiel seiner ­Mannschaft organisieren ließ, sondern Martin Hermannsson.

Bamberg gegen Bonn im zweiten Halbfinale

„Sehr wohl“ habe er sich dabei gefühlt, sagt Islands Basketballer des Jahres. „Ich habe versucht, aggressiv zu sein und damit etwas Druck von Stefan zu nehmen“, erzählt Hermannsson angesichts des plötzlichen Rollentauschs. „Ich kenne ja die Systeme, aber als Shooting Guard laufe ich eher viel und warte auf den Ball. Als Spielmacher muss ich mehr nachdenken, das Spiel lesen und Spielzüge inszenieren, die dann hoffentlich funktionieren“, sagte der 24-Jährige. „Was schwieriger wird, wenn du müde wirst“, schließlich habe er gerade sieben Wochen wegen Bänderrissen im Sprunggelenk pausieren müssen. Welche Rolle er in Frankfurt ausfüllen soll, werde er wie alle anderen „eine Stunde vor dem Spiel in der Kabine erfahren“, erklärt Islands Allrounder, „und mir ist es egal, ob ich als Spielmacher starte oder nicht, oder ­ob ich zuerst auf der Bank sitze“.

Sicher ist hingegen, dass auf Albas Spielmacher, wer immer es sein wird, der große Unbekannte wartet. Denn die Frankfurter, die sich mit Siegen gegen Ulm und Braunschweig ins Pokal-Halbfinale kämpften, trennten sich am Dienstag einvernehmlich vom kanadischen Dreierspezialisten Brady Heslip, um am Donnerstag US-Spielmacher Tyler Larson zu verpflichten, der zuvor in Perm (Russland) auf durchschnittlich 12 Punkte, 5,8 Assists und 3,3 Rebounds gekommen war. Am Freitag holten die Skyliners mit Larsons Landsmann Tra Holder einen weiteren Aufbauspieler. Inwieweit beide den Frankfurtern, die in der Bundesliga auf Rang 14 liegen, gegen Alba helfen können, bleibt abzuwarten.

Im zweiten Halbfinale empfängt Brose Bamberg die Baskets aus Bonn (18 Uhr). Direkt im Anschluss an dieses Duell wird gelost, welcher der beiden Gewinner am 17. Februar Heimrecht im ­Endspiel hat.