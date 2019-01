Nach Kraftakt siegt Alba Berlin in Litauen

Sternstunde von Alba Berlin in den Top 16 des Eurocups. Die Berliner gewannen nach großem Kraftakt bei Rytas Vilnius in Litauen mit 94:86 (33:36, 79:79) nach Verlängerung und führen jetzt mit 2:1 Siegen die Gruppe E mit der AS Monaco an, die zuvor bei Partizan Belgrad (72:68) gewonnen hatte. Bester Berliner Werfer war bei seiner Rückkehr zu seinem Ex-Klub Rokas Giedraitis mit 23 Punkten. „Wir haben gekämpft, auf meine Punkte schaue ich nicht“, sagte der 26-jährige Litauer bescheiden.

Starke Verteidigung hält Alba im Spiel

In der ersten Halbzeit lief bei Alba im Angriff so gut wie gar nichts, nur dank konsequenter Verteidigung konnten die Berliner den Schaden begrenzen. Nach einem 15:21 (12.) führten sie nach zwei Dreiern von Luke Sikma sogar 29:25 (16.), lagen aber dennoch zur Halbzeit mit 33:36 zurück. Auch weil sich die Gastgeber durch Rebounds mehr zweite Chancen erarbeitet und das Tempo kontrolliert hatten.

Nach der Pause konnte Alba sein schnelles Spiel besser durchsetzen, die Partie damit allerdings nur lange offen halten (73:74/37.). Erst 3,6 Sekunden vor Ende erzwang Kapitän Niels Giffey die Verlängerung, in der sich Alba dann für einen großen Kampf belohnte.

