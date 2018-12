Alba besiegt Gdynia ohne Glanz

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seine Chance auf den Gruppensieg im Eurocup gewahrt. Am Dienstagabend siegten die Berliner beim Tabellenschlusslicht Arka Gdynia in Polen ohne Glanz mit 76:64 (44:33). In der Gruppe B bleibt das Team von Trainer Aito Garcia Reneses weiterhin Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 18 und Luke Sikma mit 16 Punkten.

Beide Teams hatten von Beginn an Probleme, ihren Wurfrhythmus zu finden. Alba führte zwar schnell 6:2, ging aber offensiv arg fahrlässig bei vielen einfachen Würfen zu Werke. So kamen die Polen wieder ins Spiel. Vor allem der starken Defensive war es aber zu verdanken, dass die Berliner meist knapp in Führung lagen.

Alba kam so immer wieder zu Ballgewinnen, und zu Beginn des zweiten Viertels konnte man sich beim 24:14 erstmalig zweistellig absetzen. Doch die Offensivprobleme blieben. So verpassten die Berliner schon zur Halbzeit eine deutlichere Führung.

Nach dem Seitenwechsel agierte Alba etwas souveräner und hatte meist das Spiel unter Kontrolle. Doch die schwache Wurfquote blieb, und die Berliner konnten sich deshalb nicht vorzeitig entscheidend absetzen. Im Schlussabschnitt kam Gdynia so wieder bis auf acht Punkte heran - mehr ließen die Berliner aber nicht zu und siegten am Ende souverän. Damit kommt es für Alba nächste Woche Mittwoch in eigener Halle gegen Kuban Krasnodar zum direkten Duell um den Gruppensieg.

( BM/dpa )