Alba feiert seine Rückkehrer und den nächsten Sieg

Berlin. Die zwei Wochen Länderspielpause haben Alba Berlin etwas aus dem Tritt, aber nicht vom Weg abgebracht. Das Team von Trainer Aito Reneses bezwang die Frankfurt Skyliners vor 9144 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena mit 87:74 (49:39) und bleibt in der Basketball-Bundesliga Tabellenführer Bayern München auf der Spur.

Vor dem Spiel wurden zwei ehemalige Alba-Spieler von den Fans begrüßt. Doch Akeem Vargas (Muskelfaserriss) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Mittelfußbruch) konnten ihren Frankfurtern ebenso wenig helfen wie Landry Nnoko den Gastgebern. Der Center wurde zwar schon fleißig im Berliner Trikot fotografiert, doch seine Freigabe ist offenbar noch nicht in Berlin eingetroffen. Der 24-Jährige spielte bisher für Sakarya BB in der Türkei, hat den finanziell taumelnden Verein aber verlassen.

Erst am Ende setzt sich Alba ab

Am Freitagabend war Nnoko noch zum Zuschauen verurteilt und sah, wie zwei andere Alba-Profis nach Verletzungspausen zurückkehrten: Peyton Siva und Joshiko Saibou. Beiden war anzumerken, dass sie noch ein Weilchen brauchen werden, um zu ihrer Bestform zu finden. Es reichte allerdings, um den quirligen und sehr gut verteidigenden Frankfurtern den Zahn zu ziehen.

Von Beginn an lagen die Berliner leicht in Führung, die Hessen verhinderten aber lange, dass diese über zehn Punkte wuchs. Vor allem Brady Heslip (20 Punkte) und Jason Clark (16) hatten etwas dagegen. Doch gut verteidigen kann Alba auch, und so entwickelte sich eine in drei Vierteln hart umkämpfte Partie. Als Stefan Peno (13 Punkte, sieben Rebounds, neun Assists) im letzten Viertel zwei Dreier verwandelte, jubelten die Fans. Alba zog davon. Peno sagte: „Wir haben anfangs nicht gut getroffen, aber dafür gut verteidigt. So haben wir das Spiel kontrolliert.“ Ein großes Lob sprach Frankfurts Trainer Gordon Herbert den Berlinern aus: „Dieses Team hat einen herausragenden Basketball-IQ. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen.“