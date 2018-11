Ludwigsburg verpflichtet Clint Chapman

Berlin - Center Clint Chapman wechselt nach seinem Abschied von Alba Berlin zum Bundesliga-Konkurrenten Riesen Ludwigsburg. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner erhält bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis zum Saisonende, bestätigten die Ludwigsburger. Alba hatte Chapman im September als Ersatz für den verletzten Dennis Clifford mit einem Vertrag über zwei Monate ausgestattet und diesen trotz guter Leistungen nicht verlängert.

Erst am vergangenen Sonnabend hatte der Mann aus Oregon beim 94:75-Sieg der Berliner in Würzburg zum letzten Mal das Alba-Trikot getragen. Zwei Dutzend Fans hatten ihn mit „Clint Chapman“-Rufen verabschiedet, wie immer in seiner Zeit bei Alba hatte er eine ordentliche Leistung gezeigt. Spielmacher Peyton Siva hatte sich via Twitter verabschiedet: „Danke für deine Hilfe in diesem Jahr.“ Nun werden sich beide als Kontrahenten auf dem Spielfeld wiederbegegnen. Der Termin des Spiels steht noch nicht fest.

( BM )