Basketball: "Über uns hinausgewachsen" - Alba Berlin nach Sieg über Brose Bamberg stolz

Berlin. Richtig stolz waren die Berliner Basketballer nach Albas 92:88-Erfolg am Sonntag im Bundesliga-Duell der Bayern-Verfolger gegen Brose Bamberg. "Das war ein wichtiger Sieg für uns. Und das trotz der vielen Ausfälle. Mit unseren Fans im Rücken sind wir über uns hinausgewachsen", freute sich Sportdirektor Himar Ojeda.

Mit Peyton Siva, Martin Hermannsson, Joshiko Saibou und Kenneth Ogbe musste Alba auf vier Stammkräfte verzichten. Und doch kämpften die Berliner ihren Kontrahenten in der Schlussphase nieder. "Es war wichtig zu wissen, das wir auch in dieser Konstellation Topteams schlagen können", fand deshalb Kapitän Niels Giffey.

Sonderlob von Trainer Aito

Ein Sonderlob von Coach Aito Garcia Reneses bekamen die beiden Alba-Youngster Jonas Mattisseck (18) und Franz Wagner (17). "Beide haben so gespielt, als würden sie solche Situationen schon kennen. Es war aber alles andere als einfach für sie in so einem großen Spiel gegen Bamberg", freute sich der Spanier. Glänzte Mattisseck am Mittwoch im Eurocup gegen Zagreb, war es gegen Bamberg Wagner (acht Punkte), der wichtige Akzente setzte.

"Das gute an der schlechten Situation ist, das sie in diese Lage gekommen sind und nun einen Schritt nach vorne machen können. Und sie haben ihn gemacht", fand auch Ojeda lobende Worte. Besonders das Vertrauen des Trainers hilft Wagner. "Das gibt uns Motivation und Selbstvertrauen"', sagte der jüngere Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner (Los Angeles Lakers).

Aber so richtig fassen kann der 17-jährige gebürtige Berliner den schnellen Aufstieg noch nicht. "Das ist sehr komisch, dass es alles so früh passiert. Vor ein, zwei Jahren saß ich noch selbst im Publikum, hab das Team angefeuert und war traurig, wenn wir mal verloren hatten. Umso geiler ist es, dass ich das jetzt schon so erleben darf", erzählte er.

Auf die Leistung gegen Bamberg will Alba nun aufbauen. "Wir haben 40 Minuten mit voller Energie gespielt, so müssen wir weitermachen", forderte Wagner. Schon am Mittwoch bekommen sie dazu die nächste Gelegenheit. Dann geht es im Eurocup daheim gegen den französischen Vertreter Limoges.

( dpa )