Basketball: Alba Berlin verpflichtet NBA-Star Jordan Crawford

Berlin. Der Zeitpunkt kommt etwas überraschend: Einen Tag nach dem begeisternden 92:88-Sieg in der Basketball-Bundesliga über Brose Bamberg meldet Alba Berlin die Verpflichtung von Jordan Crawford. Der 30 Jahre alte US-Amerikaner war zuletzt ohne Vertrag, kann aber auf eine schillernde Karriere in der amerikanischen Profiliga NBA verweisen. Dort bestritt der Aufbauspieler fast 300 Partien für die Atlanta Hawks, Washington Wizards, Boston Celtics, Golden State Warriors und New Orleans Pelicans mit einem Punktedurchschnitt von 12,2 in der regulären Saison und 5,7 im Play-off.

Alba reagiert damit auf seine Verletzungsmisere. Derzeit sind mit Peyton Siva (Rippenbruch), Martin Hermannsson (Bänderriss), Joshiko Saibou (Entzündung im Fuß) und Kenneth Ogbe (Gehirnerschütterung) vier Guards außer Gefecht – wie lange, ist nicht abzusehen. Deshalb verpflichtete der Klub nun Crawford, zunächst mit einem Ein-Monats-Vertrag. „Es ist grandios, wie sich unser Team schlägt“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi der Berliner Morgenpost, „aber wir sind irrsinnig verwundbar.“ Die Mannschaft brauche jetzt einen erfahrenen Man wie Crawford, der schon häufiger in seiner Karriere als Feuerwehrmann bei anderen Teams eingesprungen sei und sofort geholfen habe.

Im Moment rettet sich der Klub mit Nachwuchsspielern des Kooperationspartners Lok Bernau, wie Jonas Mattisseck oder Franz Wagner, die sich bravourös schlagen. „Wir sind aber in Not“, betonte Baldi, „wir dürfen gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn sich noch jemand verletzt.“ Es gehe nicht um ein paar Niederlagen, es bestehe die große Gefahr, dass die Statik im Alba-Gebilde verloren gehe, die sich der Klub mühsam aufgebaut hat.

„Crawford ist ein Vollprofi“, sagte Baldi, „der wird nicht lange Fragen stellen, ob dies der richtige Schritt in seiner Karriere ist. Er will zurück auf den Markt und sich zeigen. Das kann er bei uns tun.“ Und Alba kann einen erfahrenen Profi gerade sehr gut gebrauchen. Zumindest so lange, bis die anderen Spieler wieder fit sind.

