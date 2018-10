Alba gelingt in Krasnodar eine Überraschung

Berlin. Es sind erst Pflichtspiele in dieser Saison absolviert, aber das erste Meisterstück ist Alba bereits gelungen. Berlins Basketballteam gewann beim Star-Ensemble von Lokomotive Kuban mit 83:75 (49:39). Es war die erste Eurocup-Niederlage der von Ex-Alba-Coach Sasa Obradovic trainierten Russen. Beide Teams haben jetzt 4:1 Siege, aber Alba übernahm auch ohne die verletzten Peyton Siva, Dennis Clifford und Joshiko Saibou wegen des direkten Vergleichs die Tabellenführung in der Gruppe B und kann fast für die Top 16 planen.

„Ich bin wirklich glücklich, alle sind an ihr Limit gegangen“, strahlte Luke Sikma, der mit 18 Punkten und neun Rebounds glänzte, als Kuban die Partie im dritten Viertel zu kippen drohte. Albas Coach Aito Reneses wusste zwar, dass der Gegner „sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat“, freute sich aber „über die Intensität“ seiner Mannschaft.

Alba legte in Krasnodar mit einer nahezu perfekten ersten Halbzeit den Grundstein für den Überraschungscoup, führte schnell mit 17:6 (6.) und nach 20 Minuten noch immer 49:39. Nach Obradovics sicherlich klarer Ansage in der Halbzeitpause kam seine Lokomotive dann auch auf 53:51 (26.) heran. Angeführt von Sikma, der seinem Team mit fünf Punkten in Folge zum 73:61 (34.) wieder Luft verschaffte, spielten die Berliner die Partie jedoch clever nach Hause. Mit einer Souveränität, die die 3487 Zuschauer in der Basket Hall zu Krasnodar seit Langem nicht mehr gesehen haben dürften.