Klay Thompson verbessert den Dreierrekord in einem Spiel, es gibt immer mehr Punkte. Doch dieser Trend sorgt auch für prominente Kritik.

Nach Dreier-Rekord Meistertrainer klagt über zu viel Zirkus in der NBA

Mit seiner Rekord-Show stellte Klay Thompson selbst Superstar Stephen Curry in den Schatten. Der Basketball-Profi der Golden State Warriors versenkte beim 149:124-Sieg des Meisters bei den Chicago Bulls insgesamt 14 Dreipunktewürfe – so viele wie noch kein NBA-Spieler zuvor. „Ich wusste einfach, dass ich bereit für eine große Nacht war“, sagte Thompson, der seine 52 Punkte in nur 27 Minuten erzielte.

Die vorige, zwei Jahre alte Bestmarke von 13 getroffenen Dreiern in einem Spiel hielt Teamkollege Curry. „Rekorde sind dafür da, gebrochen zu werden“, sagte der zweimalige MVP. „Ich bin nur froh, dass es ein Mannschaftskamerad von mir ist und niemand sonst.“

Die Warriors stehen für einen Trend: Distanzwürfe sind so wichtig wie nie zuvor. 24 Teams versenken mehr als zehn Dreier pro Partie – vor vier Jahren waren es gerade einmal drei Mannschaften. Diese Entwicklung gefällt nicht jedem. „Es ist kein echter Basketball. Lasst uns einen Vier-Punkte-Wurf einführen“, spottete Meister-Coach Gregg Popovich beim 113:108-Verlängerungssieg seiner San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks. „Oder einen Fünf-Punkte-Wurf, um es zu einem echten Spaß für die Fans zu machen. Lasst uns einen Zirkus machen.“

Auch die Punkteausbeute der Teams ist so hoch wie seit 1970/71 nicht mehr: Gut 112 Zähler erzielen die Mannschaften im Schnitt, sechs mehr als noch in der Vorsaison. „Die Betonung liegt einfach nicht mehr auf der Defensive“, sagte Warriors-Allstar Draymond Green. Auch weil die Angriffszeit nach einem Offensivrebound für mehr Spektakel von 24 auf 14 Sekunden verringert wurde. „Jeder will heutzutage schnell spielen“, sagte Sloweniens Europameistertrainer Igor Kokoskov, der seit dieser Saison die Phoenix Suns coacht. Es gebe dabei aber ein Missverständnis. „Das ist das Ideal, wenn du über die Schönheit des Basketballs sprichst. Aber wir wollen zuerst Spiele gewinnen. Und dafür müssen wir auch verteidigen.“