Alba nach Sieg in Ulm für einen Tag Tabellenführer

Berlin. Am Mittwoch noch das schwere Eurocupspiel in Limoges 102:93 gewonnen, nun die Hürde Ulm übersprungen: Alba Berlin ist momentan selbst auswärts von nichts und niemandem zu stoppen. Mit 92:74 (44:37) gewannen die Berliner bei den Schwaben und setzten sich für einen Tag an die Tabellenspitze der Bundesliga, um die sich am Sonntagabend Bayern München und die Telekom Baskets Bonn duellieren. „Es war eine anstrengende Woche“, sagte Alba-Youngster Tim Schneider (acht Punkte/fünf Rebounds), „aber wir haben ein super Spiel gemacht und einen wichtigen Sieg geholt.“ Zugleich gab er nach fünf Tagen Reise zu: „Ich freue mich auf zu Hause.“

Gute Verteidigung, schnelle Punkte

Nur anfangs führte Ulm, das ebenfalls unter der Woche ein Eurocupspiel (65:75 gegen Monaco) zu bestreiten hatte, mit 5:2 und 9:7. Danach kontrollierte Alba mehr und mehr das Geschehen. Zwar trafen die Gäste für ihre Verhältnisse miserabel (nur fünf von 22 Dreiern). Aber ihre sehr konzentrierte Verteidigung ermöglichte ihnen viele Ballgewinne, schnelle Angriffe und leichte Punkte. Zwar hielt Ulm den Abstand in der ersten Hälfte noch unter zehn Punkten. Doch Berlin hatte die Partie fest im Griff.

Das wurde noch deutlicher im zweiten Durchgang, den Alba gleich mal mit fünf Punkten zur 49:37-Führung eröffnete. So sehr sich die Ulmer mühten, ihr Rückstand wuchs quasi konstant über 46:60 auf 49:66 in der 29. Minute. Ratiopharm gab sich jetzt auf – jede kleine Gegenwehr wurde von den Berlinern ohnehin mit noch besserer Defense und Schnellangriffen gekontert. „Ich bin glücklich, dass wir hier heute gewonnen haben“, sagte Alba-Trainer Aito Reneses, „meine Spieler haben heute von Anfang an Einsatz gezeigt und gerade defensiv so gespielt, wie ich es mir vorstelle. Sehr zufrieden bin ich auch mit der Leistung unserer jungen Spieler, wie Kenneth Ogbe und Tim Schneider.“

Die meisten Punkte machten Martin Hermannsson (17), Rokas Giedraitis (14) und der seit Wochen in starker Form spielende Kapitän Niels Giffey (13).