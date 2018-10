Albas Schnellentwickler Tim Schneider

Berlin. Ist schon verrückt. Mehr als einmal fallen diese Worte von Tim Schneider, wenn er zurückblickt. 2014 wurde er noch mit Alba Berlins Jugend deutscher Basketball-Meister. 2016/17 zeigte er bei Kooperationspartner Lok Bernau in der dritten Liga so gute Leistungen, dass Alba ihm einen Dreijahresvertrag gab. In seiner Debütsaison nutzte Schneider die Chancen, die ihm Trainer Aito Reneses bot, mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass er, gerade 21 Jahre alt geworden, fester Bestandteil des Teams ist. „Es ist schon verrückt“, sagt der gebürtige Schöneberger, „wie schnell alles bei mir ging.“

Vielleicht ist es doch gar nicht so verrückt, wenn man hört, wie Himar Ojeda den jungen Mann beschreibt. „Tim spielt entschlossen in Momenten, wo er Entscheidungen treffen muss.“ Ungewöhnlich konstant sei er dazu für einen 21-Jährigen. „Wenn Tim weiter so hart arbeitet“, ist der Sportdirektor von Alba Berlin überzeugt, „hat er eine große Zukunft vor sich.“

Mittwoch in Limoges, Sonnabend in Ulm

Zunächst mal ist er mit Alba auf Reisen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es in Frankreich gegen Limoges CSP, am Sonnabend (18 Uhr/beide Telekomsport) in Ulm gegen starke Konkurrenz. Die sollte Schneider auf ihrem Taktikzettel haben, obwohl der 2,06 Meter große Flügelspieler oft unauffällig wirkt. Er hat einen verblüffenden Saisonstart hingelegt, mit durchschnittlich zehn Punkten pro Spiel, immer ein paar Rebounds und Korbvorlagen dazu, aber erst einem Ballverlust.

Besonders muss die Gegner eine Bilanz erschrecken: Von 16 Drei-Punkte-Würfen hat er elf verwandelt, eine Quote von fast 70 Prozent. „Das ist natürlich eine Ausnahme“, sagt Schneider, „aber einen guten Wurf habe ich schon immer gehabt.“ Bisher läuft’s wirklich gut, obwohl er wegen eines Ödems am Fuß die Saisonvorbereitung komplett verpasst hat. Mehr als drei Monate ohne Basketball – „vielleicht bin ich extra-heiß“, sagt Schneider.

Hendrik Drescher fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Manchmal sieht er ein bisschen müde aus, wenn er aufs Feld kommt. In Wahrheit ist er hellwach. „Ich bin nicht der Gesprächigste“, gibt er zu, „ich mache eben mein Ding.“ Man könnte auch sagen, er weiß, was er will. Schneider studiert neben dem Basketball Sport- und Event-Management. Im Sport kann so viel passieren. Sein Teamkollege Hendrik Drescher (18) zog sich gerade im Spiel für Bernau einen Kreuzbandriss zu und fällt monatelang aus.

Gedanken ans Berufsrisiko muss man verdrängen, wenn der Ball im Spiel ist. Und das ist er in Schneiders Leben ja ständig, angeleitet von einem Trainer, dem er viel zu verdanken hat. „Aito gibt jedem Spieler Vertrauen und die Möglichkeit, sich zu beweisen.“ Man dürfe Fehler machen und daraus lernen. Doch selbst Aito werde mal ungeduldig und könne auch schimpfen. Schneider findet das richtig, denn: „Man braucht auch Kritik, um als Spieler und als Mannschaft zu wachsen.“

Sein Kumpel Moritz Wagner spielt in der NBA

Das hat er vor. „Insgesamt habe ich größere Ziele dieses Jahr.“ Ein Titel wäre natürlich nicht übel, aber auch noch mehr Anteile am Erfolg des Teams. Oder schielt er etwa Richtung NBA, zu seinem gleichaltrigen Kumpel Moritz Wagner, den er „schon fast mein ganzes Basketball-Leben“ kennt? Ach, zum Draft anmelden, der Ziehung der Talente, damit hat er sich nicht beschäftigt, „ich habe ja auch einen Vertrag bei Alba Berlin. Ich fühle mich wohl in meiner Situation.“ Wäre auch einfach zu verrückt.