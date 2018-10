Alba kassiert erste Saison-Niederlage

Berlin - Nach einer drei Viertel lang sehr enttäuschenden Leistung hat Alba Berlin die erste Niederlage in dieser noch jungen Saison hinnehmen müssen. In der Gruppe B des Basketball-Eurocups verlor die Mannschaft von Trainer Aito Reneses mit 73:75 (36:38) beim kroatischen Meister Cedevita Zagreb. Zwar hatte Kapitän Niels Giffey noch eine Sekunde vor Schluss die Gelegenheit zum Ausgleich, doch sein Wurf verfehlte den Korb.

Ogbe bringt sein Team in Führung

Die Partie fing gut an: mit einem verwandelten Distanzwurf Kenneth Ogbes zur Berliner 3:0-Führung. Wer hätte da schon für möglich gehalten, dass es die höchste des gesamten Spiels bleiben sollte? Über weite Strecken spielten die Gäste unter ihren Möglichkeiten, wenig überzeugend in der Defensive, aber vor allem fahrig, hektisch, zeitweise chaotisch in der Offensive. Die vermeintlichen Anführer Peyton Siva (sechs Ballverluste), Stefan Peno (fünf) und Luke Sikma (vier) brachten ihrem Team keine Sicherheit. Sie brachten es vielmehr unnötig in Verlegenheit. Und schafften es viel zu selten, ihre guten Schützen in Position zu bringen.

Ein bisschen glich das Geschehen vor nur 1000 Zuschauern im tristen Dom Sportova von Zagreb einer schlecht gestimmten Ziehharmonika. Auf beiden Seiten gab es Missklänge, wenig lief nach Plan, viele klare Chancen wurden unter den Körben nicht genutzt. Und irgendwie gelang es Cedevita, wieder und wieder eine Führung zu erarbeiten. Mal hieß es 20:14 (8. Minute), dann 33:25 (17.), sogar 45:36 (22.) und 62:53 (33.). Doch immer wieder gelang es auch Alba, sich wieder heranzupirschen, ein letztes Mal durch Kresimir Nikic (25:24/14. Minute) sogar selbst die Führung zu übernehmen.

Auch Cedevita alles andere als glanzvoll

Bis die nächsten Fehler oder Distanztreffer von Benite Vitor (17 Punkte), Spielmacher Justin Cobbs (15) oder Filip Kruslin (11) Zagreb Ruhe verschafften. Unter dem Korb leistete der Brasilianer Augusto Lima (11 Punkte, neun Rebounds) hervorragende Arbeit gegen die lange Garde Albas. Trotzdem bot Cedevita insgesamt alles andere als eine berauschende Vorstellung, hatte auch seinerseits erschreckende Schwächen im Abschluss, die ein besserer Gegner genutzt hätte. Doch die Mannschaft von Sito Alonso, der einst als Assistent von Aito bei Joventut Badalona seine Trainerkarriere begonnen hatte, war auch ganz gut auf die Offensivstärke seines Kontrahenten eingestellt und ließ Berlin nie in seinen gewohnten Rhythmus kommen. „Wir haben mehr an uns geglaubt“, sagte Alonso zufrieden.

Angeführt vom Litauer Rokas Giedraitis (14 Punkte/acht Rebounds) kämpfte sich Alba immerhin nach dem 53:62-Rückstand in der 33. Minute noch einmal heran. Jetzt gelangen dem Team auch einige Offensiv-Rebounds, vorher eine Stärke Cedevitas. Aber wenn die Chance da war, in Führung zu gehen, folgten immer wieder ernüchternde Ballverluste. Und der kroatische Meister brachte den Erfolg verdient nach Hause. Aus dieser Niederlage können die Berliner eine Menge lernen.

In der Bundesliga Freitag gegen Crailsheim

In der Gruppe A gelang Ratiopharm Ulm gegen Galatasaray Istanbul mit 103:92 (46:43, 78:78) n.V. der erste Sieg in diesem Wettbewerb. Alba hat sein nächstes Pflichtspiel am Freitag (20.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) in der Bundesliga gegen die Crailsheim Merlins.

( BM )