Basketball: Alba Berlin kriegt unverhoffte Schützenhilfe aus Japan

Berlin. Marco Baldi hat in seiner bald 30-jährigen Laufbahn als Manager von Alba Berlin mehr als 200 Spieler unter Vertrag genommen, Tausende in Aktion gesehen und noch mehr Namen von Profis gehört. Doch als sein Sportdirektor Himar Ojeda ihm kürzlich eröffnete, er habe den richtigen Ersatz für den verletzten Dennis Clifford gefunden, da musste selbst er passen. Clinton Daniel Chapman? „Ich kannte ihn nicht“, gibt der 56-Jährige zu. Nun ist das nicht sehr verwunderlich, denn ehrlich gesagt hat dieser junge Mann aus Oregon bisher nicht gerade die Basketballwelt auf den Kopf gestellt. Doch am Dienstagabend beim 107:91 (45:44) zum Eurocup-Auftakt gegen Tofas Bursa war er ein herausragender Spieler in einer herausragenden Mannschaft.

Nicht allein wegen seiner 19 Punkte und sechs Rebounds. Sondern vor allem, weil es teilweise aussah, als trage der 2,08 Meter große Amerikaner schon seit Monaten das Alba-Trikot. „Ich bin stolz auf meine Spieler“, sagte Trainer Aito Reneses nach einem wahrend Basketball-Feuerwerk mit 26 verwandelten Dreipunktewürfen beider Teams und reihenweise sehenswerten Dunkings. Dann fügte der Spanier ein Sonderlob an, was er nicht allzu oft tut: „Speziell trifft das auf Clint Chapman zu, der erst ein paar Tage hier ist und sich an eine komplett andere Liga gewöhnen muss. Er lernt sehr schnell und gibt genauso viel für den Sieg wie der Rest der Mannschaft.“

Nach Clifford fällt nun auch Thiemann wochenlang aus

Toyama Grouses, Hiroshima Dragonflies, Niigita Albirex und Chiba Jets – so hießen Chapmans Arbeitgeber seit 2014. Davor waren es zwei Jahre lang Fribourg Olympic, Vestelspor Manisa und Basket Massagno. Als sich der Traum eines jeden Basketball spielenden Amerikaners von der NBA 2012 nicht erfüllte, verdiente er also sein Geld als Profi in der Schweiz und in Japan. Das genügt vermutlich, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen, aber nicht, um berühmt zu werden. Und irgendwann genügte es auch Chapman offensichtlich nicht mehr. Er bot seine Dienste Alba an. Wenn auch nur als Aushilfe.

Die Berliner haben nämlich ausgerechnet auf der Centerposition ein großes Problem. Erst verletzte sich Clifford. Als Ersatz für ihn wurde Chapman geholt. Allerdings bekam er nur einen Zwei-Monats-Vertrag. Nun fällt mit Johannes Thiemann wegen einer am Montag im Training erlittenen Blessur im linken Oberschenkel der nächste „big man“ wochenlang aus. Plötzlich entwickeln sich für den Notnagel aus Japan ganz neue Perspektiven. Besonders dann, wenn er so weitermacht wie in den beiden ersten Pflichtspielen gegen Jena und Bursa.

Der Neue hat sich schnell ins Team integriert

Bisher liefert Chapman Bewerbungen für eine Weiterverpflichtung. Auch in der Wahl seiner Worte. Der 29-Jährige lobte brav Gegner Bursa: „Eine sehr athletische Mannschaft mit viel Talent.“ Dann die eigene Truppe: „Wir haben zusammengehalten, sind gerannt und haben verteidigt. Wir haben nicht aufgehört, Druck zu machen.“ Und was sein Gefühl ist, in Berlin zu sein, daraus macht Chapman auch kein Geheimnis: „Ich bin glücklich, Teil dieses Klubs und dieses Teams zu sein. Wir haben großartige Fans. Ich mag die Art, wie diese Mannschaft Spiele gewinnt. Das ist genau die Art Basketball, die ich gern spiele: hart arbeiten und Energie aufs Feld bringen.“

Clint Chapman verkauft sich bisher sehr gut in Berlin. Leichte defensive Schwächen sind verzeihlich, sich in die komplizierte Alba-Abwehr einzufinden, ist noch schwieriger als im Angriff. Dort klappt es umso besser. Chapman rechnet, anders als manch einer seiner Vorgänger, mit dem überraschenden letzten Pass, scheint ihn sogar zu fordern und vollendet gern mit krachenden Dunkings. „Clint ist da“, sagt Baldi, „und das nach relativ kurzer Zeit.“ Der Geschäftsführer lobt für die Verpflichtung besonders seinen Sportdirektor: „Das ist Himars Netzwerk. Natürlich ist klar, dass zu unserem Spielstil Mobilität da sein muss bei einem Center. Aber man braucht auch das Einschätzungsvermögen, um zu erkennen, dass dieser Spielertyp genau zu uns passt.“

Baldi ist überrascht von seiner eigenen Mannschaft

Vor allem wollte der Alba-Geschäftsführer allerdings das Gesamtbild des ersten Europapokal-Abends dieser Saison genießen. Fast schon beseelt sei er gewesen von einem hochklassigen Spiel zweier starker Mannschaften. „Ich habe das richtig genossen. Es war berauschend.“ Nach der katastrophalen Vorbereitung mit der Abwesenheit der Nationalspieler war er „überrascht, dass wir schon so einen Basketball spielen können. Ich lege mich fest, dass die Türken in dieser Saison nicht viele Spiele mit 16 Punkten Differenz verlieren werden“.

Nicht festlegen will er sich, was die Zukunft Chapmans nach dessen guten Vorstellungen angeht. „Dafür ist er ja da“, sagt Baldi, „wenn wir uns nach zwei Monaten fragen: Was nun?, ist das doch genau richtig.“ Zumal niemand weiß, wer in zwei Monaten gesund und wer verletzt ist. Eines immerhin hat Clint Chapman schon erreicht: Seinen Namen kennen sie jetzt in Berlin.