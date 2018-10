Gegen den türkischen Vizemeister Tofas Bursa siegten die Berliner dank starkem Endspurt in eigener Halle mit 107:91.

Basketball Alba Berlin startet mit Sieg in den Europacup

Berlin. Nach dem gelungenen Auftakt in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin auch im Eurocup einen sehr guten Start hingelegt. Gegen den türkischen Vizemeister Tofas Bursa siegte die Mannschaft von Trainer Aito Reneses trotz Verletzungsproblemen nach einer spannenden Partie mit 107:91 (55:54). Vor 7741 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena boten die Berliner erneut eine Basketball-Show erster Güte. "Wir haben einen Weg gefunden, trotz einiger Wellen, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Kapitän Niels Giffey. Und Alba-Trainer Reneses sagte: "Ich bin sehr glücklich über unseren Sieg gegen einen starken Gegner."

Die Spieler wussten es natürlich schon, aber die Zuschauer hielten zunächst vergeblich Ausschau nach Johannes Thiemann. Der Center, der vor der Saison aus Ludwigsburg nach Berlin gewechselt war und beim 112:55 gegen Jena drei Tage zuvor mit 18 Punkten einen prächtigen Einstand gefeiert hatte, fehlte beim Einwerfen. Der 24-Jährige wird allerdings noch eine ganze Weile beim Warmmachen nicht dabei sein können, denn er zog sich beim Training am Montag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Am Mittwoch soll nach einer Computertomografie Genaueres feststehen.

Aber auch ohne Thiemann, den zweiten angeschlagenen Center nach Dennis Clifford, begannen die Berliner sehr couragiert, jedenfalls nicht geschockt. Die Gäste aus der Türkei, deren Saison erst am kommenden Wochenende beginnt, waren vom Alba-Tempo sichtlich überrascht und liefen ihren in der Defensive da noch sehr aufmerksamen Gegenspielern häufig hinterher. Und Alba führte schnell sehr deutlich.

Von 4:0 über 10:2 ging es bereits im ersten Viertel aufwärts bis zum 28:16. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts sah es vielversprechend aus, Giffey, im zweiten Viertel mit zehn Punkten, stellte auf 37:24. Spielmacher Peyton Siva hatte da schon elf Korbvorlagen geliefert, der als Ersatz für Clifford verpflichtete Clint Chapman machte seine Sache unter den Körben sehr ordentlich. Es lief gut – zu gut für die Gastgeber, wie sich zeigte.

Spektakuläre Dreierquote lässt Alba-Vorsprung schmelzen

Denn plötzlich ließ ihre Intensität in der Verteidigung nach, und Tofas mit seinen NBA-erfahrenen Stars Diante Garrett und Jeff Withey wollte sich nicht vorführen lassen. Immer wieder spielten die Gäste nun ihre Distanzschützen frei, und die trafen, wie man es in der Mercedes-Benz Arena selten gesehen hatte. Fast 80 Prozent betrug ihre Dreierquote, der schöne Alba-Vorsprung schmolz dahin und betrug zur Halbzeit nur noch einen Zähler.

Nach dem Wechsel ging Bursa dann seinerseits in Führung, hatte vorübergehend völlig die Kontrolle übernommen. Doch die Gastgeber kämpften. Tim Schneider hielt durch seine Dreier seine Mannschaft in der Partie, Siva hatte mittlerweile 14 Assists – Vereinsrekord. Dann der nächste Rückschlag: Kenneth Ogbe verletzte sich am rechten Knie und konnte die Begegnung nicht fortsetzen. Erneut ließ sich Alba davon nicht beirren, ließ den Rückstand nicht größer werden und übernahm zu Beginn der letzten zehn Minuten wieder die Oberhand.

Vor allem der überragende Giffey und der Isländer Martin Hermannsson hatten großen Anteil daran, dass ihre Mannschaft siebeneinhalb Minuten vor dem Ende erneut mit 88:78 vorn lag und der türkische Trainer Orhun Ene nahm eine Auszeit nehmen musste. Aber ein weiteres Mal kippte dieses spannende Spiel nicht. Alba Berlin brachte den verdienten Sieg nach Hause. Beste Werfer waren Giffey (20 Punkte), Chapman (19), Hermannsson (15) und Rokas Giedraitis (13). Bei Tofus Bursa ragten Demonte Harper (20) und Garrett (17) heraus.