Alba Berlin gewinnt Testspiel gegen medi Bayreuth

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen.

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Am Samstagabend besiegten die Berliner den Ligakonkurrenten medi Bayreuth mit 92:88 (55:48). Das Spiel fand im Alba-Trainingszentrum in Berlin-Mitte unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 19 und Peyton Siva mit 16 Punkten.

Alba ging gehandicapt in das Spiel. Trainer Aito Garcia Reneses musste auf fünf Leistungsträger verzichten. Kapitän Niels Giffey und Center Johannes Thiemann weilen bei der Nationalmannschaft, Joshiko Saibou, Dennis Clifford und Tim Schneider konnten verletzungsbedingt nicht mitwirken. Die Lücken wurden mit Nachwuchsspielern und Center Khris Lane vom Kooperationspartner Lok Bernau aufgefüllt.

Beide Teams agierten sehr engagiert. Alba war das Fehlen wichtiger Spieler aber vor allem in der Offensive anzumerken. Die Berliner vergaben einige einfache Würfe und leisteten sich mehrere Unkonzentriertheiten bei Abspielen. Starken Quoten zeigten sie bei den Drei-Punkt-Würfen. In der Endphase kam Bayreuth bis auf drei Punkte heran, aber Alba rettete in der letzten Minute den Sieg über die Zeit.

( dpa )