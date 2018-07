Alba verpflichtet Litauer Rokas Giedraitis

Rokas Giedraitis (r.) unter dem Korb in einer Partie gegen Fiat Turin

Der 25 Jahre alte Flügelspieler erhält in Berlin einen Dreijahresvertrag. Giedraitis soll bei Alba einen Landsmann ersetzen.

Berlin. Alba Berlin hat mit dem Litauer Rokas Giedraitis seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 25 Jahre alte Flügelspieler wechselt von Lietuvos Rytas Vilnius nach Berlin, wo er am Freitag einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

„Rokas ist ein starker Spieler, guter Schütze, er kann mit seiner Athletik den Korb attackieren. Er ist schnell und bewegt sich auch ohne Ball sehr gut – was zu der Art passt, wie wir spielen“, sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda.

Giedraitis soll seinen Landsmann Marius Grigonis ersetzen, der Anfang der Woche nach einer starken Saison in Berlin zurück in seine Heimat zum Euro-League-Starter Zalgiris Kaunas wechselte. Was bei Grigonis gelang, soll nun auch für Giedraitis gelten. „Wir wollen ihm helfen, das nächste Level seiner Entwicklung zu erreichen. Gleichzeitig wird er dazu beitragen, uns als Team auf das nächste Level zu hieven“, erklärte Ojeda.

Mit Vilnius spielte der litauische Nationalspieler in der vorigen Saison bereits im EuroCup gegen ALBA. Mit durchschnittlich 12,4 Punkten zählte er zu den besten Spielern. Giedraitis ist nach Johannes Thiemann, Martin Hermannsson und Kenneth Ogbe der vierte Neuzugang. Als Abgänge stehen neben Grigonis bislang Akeem Vargas und Bogdan Radosavljevic fest

( BM/dpa )