Center Radosavljevic verlässt Alba

2 Jahre #mitleibundseele Es waren 2 Jahre mit vielen Tiefs aber noch mehr Höhen, eine Zeit die ich nie vergessen werde. Hiermit bedanke ich mich bei allen die mit mir auf dem Feld gekämpft aber vor allem auch bei denen die hinter uns standen! YOU DID YOUR FUCKING JOB 🍩 Danke an das Management, dem Team hinter dem Team und allen die uns auch neben dem Feld unterstützt und begleitet haben!! Euer Boggy🤜🏻🤛🏻 #berlinickliebedir #mitleibundseele #forever

