Alba oder Bayern: Es kann nur einen geben

Albas Peyton Siva (l.) will das letzte Play-off-Finale trotz Kapselverletzungen an den Händen bestreiten

Berlin. Die Hostessen und Angestellten der Brauerei mit dem „P“ vorn, die für den FC Bayern immer bereit stellt, was nach errungenen Meisterschaften für Bierduschen so alles nötig ist, mussten am Mittwoch die Mercedes-Benz Arena unverrichteter Dinge verlassen. Alles blieb trocken, denn Alba hatte in der Finalserie den ersten Matchball der Münchner nach großem Kampf abgewehrt und ein alles entscheidendes fünftes Spiel erzwungen, das an diesem Sonnabend (20.30 Uhr, Telekomsport und live bei Inforadio) ausgetragen wird. Natürlich wollen die Berliner im allerletzten Spiel erneut ein klebriges Parkett verhindern und sich selbst für die begeisternde Saison mit dem Titel belohnen. Für sie, aber auch für die Bayern, gilt jedoch: Wer triumphieren will, muss an seine Grenzen und noch darüber hinaus gehen.

Platt gegen sehr platt

Wie sich die Rollen an diesem Sonnabend verteilen, ist schwer zu prognostizieren. Für die Bayern spricht der Heimvorteil, für Alba der Rückenwind aus dem Heimsieg am Mittwoch. Für die Münchner ist es das 70., für die Berliner das 66. Spiel der Saison. In der Serie waren es zumeist die Berliner, die in den Schlussphasen der Spiele noch zulegen konnten. In Spiel eins gewann Alba die Verlängerung mit 19:8 und in den Spielen drei und vier das letzte Viertel jeweils mit 18:11 und 21:15. Nur beim 96:69 in Spiel zwei war Favorit Bayern durchgängig souverän. Ob die Berliner die Partie abermals lange offen halten und dann eventuell kippen können, hängt auch von Marius Grigonis und Peyton Siva ab. Der Litauer knickte in Spiel vier um, Siva plagen schmerzhafte Kapselverletzungen an beiden Händen.

Alles-oder-Nichts-Spiele

Alba bestritt in der Vereinsgeschichte in den Serien zur deutschen Meisterschaft zwölf fünfte und entscheidende Spiele. Wobei im Play-off der Saison 2010/2011 sowohl das Viertelfinale (3:2 gegen Oldenburg), das Halbfinale (3:2 gegen Frankfurt) als auch das Endspiel (2:3 gegen Bamberg) über die volle Distanz gingen. Die Erfolge: 1998/1999 im Finale gegen Bonn, 2002/2003 im Viertelfinale gegen Frankfurt und im Halbfinale gegen Braunschweig, 2005/2006 im Viertelfinale gegen Oldenburg. Die Misserfolge: 1990/91 verlor die BG Charlottenburg, aus der zur neuen Saison Alba Berlin wurde, das Finale gegen Leverkusen. 2003/2004 trat Henrik Rödl nach dem Aus im Halbfinale gegen Bamberg zurück. 2008/2009 unterlagen die Berliner im Halbfinale gegen Bonn, 2014/2015 im Halbfinale gegen die Bayern im entscheidenden Spiel erst mit 96:101 nach Verlängerung. In dieser Saison ging sowohl Albas Viertelfinalserie gegen Oldenburg, als auch die der Bayern gegen Frankfurt über die volle Distanz.

Coach gegen Coach

Bayern-Coach Dejan Radonjic, der bei den Bayern im April überraschend den legendären Aleksandar Djordjevic ablöste, ist 48 Jahre alt und spielt als ehemaliger Spielmacher an der Seitenlinie noch weitestgehend mit, ein Phänomen, das der Berliner noch bestens von Sasa Obradovic in Erinnerung hat. Sein Gegenüber, Albas Aito Reneses, ist 71 und im Gegensatz zu seinem montenegrinischen Kollegen während der Partien die Ruhe selbst. Radonjic gewann von 2015 bis 2017 mit Roter Stern Belgrad in Serbien dreimal die Meisterschaft, den Pokal und auch die Adria-Liga, unter anderem mit der heutigen Bayern-Achse Stefan Jovic/Maik Zirbes. Die Erfolge von Reneses jetzt in Gänze aufzuzählen, schickt sich aufgrund des Altersunterschieds nicht. Belassen wir es bei neun spanischen Meisterschaften mit dem FC Barcelona und olympischem Silber in Peking 2008 mit der spanischen Nationalmannschaft.

MVP gegen MVP?

Albas Luke Sikma (28, 2,03 Meter) wurde bekanntermaßen zum „Wertvollsten Spieler“ (MVP) der Liga gekürt. Er spielt auf der Position des Power Forwards und ist unter den Körben gleichermaßen präsent wie von außen gefährlich. Gleiches gilt in dieser Serie für sein Gegenüber, Nationalspieler Danilo Barthel (26, 2,08 Meter), der in den vier Partien gegen Alba durchschnittlich auf 13 Punkte, 4,5 Rebounds und eine Dreierquote von 50 Prozent kam. Eine Vorstellung, mit der er zum MVP des Finales gewählt werden könnte, denn sie steht der Sikmas nicht nach. Dessen Schnitt liegt bei 10,8 Punkte, 5,8 Rebounds, und einer Dreierquote von 44,4 Prozent. Die MVP-Wahl hat jedoch wie immer einen Haken: Wie gerade erst auch im NBA-Finale Kevin Durant von den Golden State Warriors, wird in der Regel ein Spieler des Meisters gewählt.

Dauerbrenner

Bei Alba bestritten Luke Sikma, Dennis Clifford, Marius Grigonis und Stefan Peno alle 46 Spiele in der Bundesliga, vom ersten Spieltag, dem 72:68 am 30. September in Ulm, bis zum vierten Finale gegen die Bayern, das rein zufällig mit dem gleichen Ergebnis endete. In den 47 Spielen der Münchner waren Anton Gavel, Maik Zirbes, Danilo Barthel und Devin Booker immer dabei.

Zwei Lange fehlen

Alba muss schon seit Anfang Mai auf seinen beweglichen 2,08 Meter-Mann Tim Schneider (20) verzichten, den ein Knochenmarksödem oberhalb des Sprunggelenks plagt. Nachdem er zum Play-off-Start versucht hatte, wieder ins Training einzusteigen, muss er den Fuß jetzt wieder komplett ruhig stellen. Bei den Bayern wird der Serbe Milan Macvan, 28 Jahre alt und 2,06 Meter groß, schmerzlich vermisst, der sich im Januar das Kreuzband riss. Bei der EM 2017, bei der Serbien die Silbermedaille gewann, war Macvan Kapitän seines Teams.

Der Pokal

Alba hat trotz acht Meisterschaften noch nie den Meisterschaftspokal beherbergen dürfen. Der Grund: Die Berliner wurden zuletzt 2008 Champion, die Trophäe aus versilbertem Messing, 590 Millimeter hoch und 6,4 Kilogramm schwer, wird erst seit 2011 vergeben. Sie löste das einige Male modifizierte Meisterschild des Deutschen Basketball Bundes aus dem Jahr 1957 ab, das ein wenig so aussah, als hätte man es aus einer Badezimmerwand der 50er-Jahre herausgebrochen. Der Nachfolger wurde von einer Silbermanufaktur in Bremen gefertigt, zu deren Kunden auch der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga gehören. Auch die Champions-League-Trophäe im Fußball und der Pokal für den Großen Preis von Monza (Formel 1) stammen von dort.