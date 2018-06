Alba feiert nach Bayern-Sieg Kapitän Giffey

Berlin. Einer hatte bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin nach dem 72:68-Erfolg über Bayern München am Mittwoch besonderen Grund zum Strahlen: Niels Giffey. Der Berliner Kapitän hatte mit 20 erzielten Punkten großen Anteil daran, dass Alba in der Best-of-five-Serie zum 2:2 ausglich und somit weiter vom ersten Meistertitel seit zehn Jahren träumen darf.

"Ich habe mich heiß gefühlt. So sehr, dass ich auch schwerere Würfe nehmen konnte und gar nicht groß drüber nachgedacht hab. Wenn du drin bist, willst du einfach weitermachen und willst den Ball haben", berichtete der 27-Jährige. Giffey zeigte seine beste Saisonleistung und übernahm in schwierigen Phasen Verantwortung. "Er hat eine tolle Persönlichkeit und eine gute Mentalität", lobte ihn Trainer Aito Garcia Reneses.

Besonders Manager Marco Baldi freute die Leistung des Berliner Eigengewächs. "Manchmal werden Dinge einfach sichtbar. Er hat schon häufiger seinen Beitrag geleistet, aber der war nie so sichtbar", sagte er. "Da, wo wir jetzt stehen, hat auch viel mit Giffey zu tun." Und auch Forward Luke Sikma hatte viel Lob für Giffey: "Er ist ein großer Spieler für große Momente."

Giffey selbst wollte sich aber nicht in den Mittelpunkt stellen

Er lobte vor allem die Ausgeglichenheit im Team. "Es ist schön, das wir so ein tiefes Team haben. Jeder bei uns kann morgens aufstehen und sagen, okay, das wird heute mein Abend", sagte er. Zuletzt übernahmen Marius Grigonis oder Spencer Butterfield die Rolle des Schützen, am Mittwoch war es Giffey.

Dabei hatte der 27-Jährige unter der Saison mit vielen Problemen zu kämpfen. "Das war wirklich eine harte Saison für mich", sagte er. Erst plagte ihn zu Saisonbeginn eine langwierige Knieverletzung, dann brach er sich auch noch den Daumen. Immer wieder musste er Rückschläge einstecken. "Deshalb freut mich seine Leistung auch tierisch", sagte Baldi.

Giffey sorgte dafür, das Alba am Samstag in München (20.30 Uhr) seine neunte Meisterschaft holen kann. Dafür müssen die Berliner aber noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Denn "das wird wieder eine Schlacht werden", glaubt Baldi. Und die Berliner gehen nach einer langen Saison schon auf dem Zahnfleisch. Aber Giffey ist sich sicher: "Wir haben noch Kraft – für genau ein Spiel."

( dpa )