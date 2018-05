Mit dem Alba-Bus zum Traumfinale nach München

Berlin. Von einem Traumfinale zu sprechen, wenn Alba Berlin am Sonntag (15 Uhr, Telekomsport) zur ersten Partie der Endspielserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft beim FC Bayern antritt, ist nicht übertrieben. Schließlich haben sich in Viertel- und Halbfinale mit den Münchnern (1.) und den Berlinern (2.) die beiden besten und konstantesten Mannschaften der Hauptrunde durchgesetzt. Während Alba mit dem Ausschalten der Oldenburger (3:2) und Ludwigsburger (3:0) einigermaßen mühelos und erwartbar ins Finale eingezogen war, beendeten die Bayern im Halbfinale gegen Bamberg eine Negativserie. Sie setzten sich im fünften Versuch zum ersten Mal in einer Play-off-Serie gegen die Franken durch und warfen mit ihrem 83:79-Auswärtssieg am Dienstag gleichzeitig den (noch) amtierenden Titelträger raus.

Dass Serien reißen können, gerade im fünften Versuch, könnte auch für Alba ein gutes Omen sein. Denn die Berliner trafen bereits vier Mal im Play-off auf die Bayern und konnten weder 2013, noch 2014, 2015 oder 2017 eine der Best-of-five-Serien gewinnen. All das zählt jetzt ebenso wenig wie die Duelle der aktuellen Saison. Da unterlag Alba dem FC Bayern im Pokalfinale erst nach großem Kampf mit 75:80, gewann danach aber in München souverän mit 91:72. Jetzt jedoch geht es um den Meistertitel.

Die Spiele zwei und drei sind bereits terminiert. Alba empfängt die Bayern am Donnerstag (7. Juni, 19 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena und tritt am Sonntag (10. Juni, 18.30 Uhr) wieder auswärts an. Für alle, die schon Spiel eins live sehen wollen, bietet Alba auf der eigenen Homepage, albaberlin.de, eine Busfahrt für zehn Euro an. Dazu kommt der Preis von 27 Euro für das Ticket.