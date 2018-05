Darum gibt es bei Alba ständig Donuts

Berlin. Nur noch ein Sieg und Alba steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. Nach dem mühevollen 3:2 im Viertelfinale gegen Oldenburg führt Berlins Basketballteam in der "Best of five"-Serie des Halbfinales gegen Ludwigsburg mit 2:0. Dem 102:87 in Berlin hatte die Mannschaft von Aito Reneses auswärts ein souveränes 100:74 folgen lassen. Gewinnt sie an diesem Sonntag vor den eigenen Fans in der Mercedes-Benz Arena (15 Uhr, www.telekomsport.de) erneut, steht Alba erstmals seit 2014 wieder in der Endspielserie. Eine beachtliche Entwicklung, wenn man sich daran erinnert, dass in der Saison zuvor der Verkauf von Play-off-T-Shirts wirklich nicht lohnte.

Ebenso beachtlich ist, dass der Nachschub von Donuts in Albas Kabine im Trainingszentrum in Mitte nicht abreißt. Bekanntermaßen ist der in der Bringschuld, der den 100. Punkt macht. Nach dem ersten Spiel gegen Ludwigsburg war es Joshiko Saibou, auswärts dann Bogdan Radosavljevic – und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch nach dem dritten Halbfinalspiel ein großer Mann mit zwei großen Tüten in der Schützenstraße gesehen wird.

Vierter Hunderter im siebten Play-off-Spiel

Bislang galt, dass der Punkteschnitt sinkt, je weiter die Saison voranschreitet. Alba macht's anders, die Berliner legten seit dem Play-off-Start noch eine Schippe drauf. Waren sie mit 89,5 Punkten pro Spiel schon während der Hauptrunde Ligaspitze, kommen sie jetzt auf einen Durchschnitt von 97,5 Zählern. Der Hunderter in Ludwigsburg war bereits der vierte im siebten Play-off-Spiel. Niels Giffey und Peyton Siva hatten bereits zuvor die Versorgung mit Donuts übernommen. "Dass wir so viele Punkte machen, liegt natürlich auch an den Gegnern", erklärt Marco Baldi. Viertelfinalgegner Oldenburg sei "eines der offensivstärksten Teams der Liga" gewesen, eines, das wie Alba schnell spielen will.

Eine Konstellation, in der "jeder noch mal eine Stufe höher schalten muss". Ludwigsburgs Mannschaft hingegen "lebt sehr von ihren Dreiern, und wenn sie die nicht treffen und wir die Rebounds holen, wird's schwierig", erklärt Albas Geschäftsführer, dessen Mannschaft auswärts vom destruktiven Spiel der Ludwigsburger unbeeindruckt ihre "Geschwindigkeit voll ausspielen konnte". Was selbst Ludwigsburgs Trainer John Patrick, der im Vorfeld der Serie mit einigen Polemiken auffällig geworden war, beeindruckt hatte. "Sie haben eine hervorragende Teamleistung gezeigt" attestierte er den Berlinern. "Wir wurden heute dominiert".

Die Ludwigsburger suchen ihr Glück gegen Alba öfter per Dreier (im Durchschnitt 38 Versuche und elf Treffer) als aus Nah- oder Mitteldistanz zusammen (33 Versuche/17 Treffer). Die Berliner hingegen trafen durchschnittlich 10,5 ihrer 21,5 Dreier-Versuche, attackierten den gegnerischen Korb jedoch doppelt so oft aus geringerem Abstand und mit einer starken Trefferquote von rund 60 Prozent.

Auf die Dreier der Gäste müssen die Berliner aufpassen

Womöglich nehmen die Ludwigsburger so viele Dreier, "weil sie einfach keine anderen Würfe finden", vermutet Spencer Butterfield. Albas Distanzspezialist weiß aber auch, dass Ungemach droht, sollten die Ludwigsburger hochprozentig treffen. Ungemach, das durchaus in ein viertes Spiel am Dienstag münden könnte – und das Albas Mannschaft um jeden Preis abwenden möchte. Der Plan ist vielmehr, vor den eigenen Fans in die nächste Runde einzuziehen und mit ihnen dann das "Finaaaaale, ohooo" zu besingen.

Mehr zum Thema:

Dank Butterfield ist für Alba das Finale sehr nah

Radosavljevic macht für Alba im Play-off den Unterschied