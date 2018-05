Berlins Basketballteam verpasst vorzeitigen Einzug ins Play-off-Halbfinale. Entscheidungsspiel gegen Oldenburg am Donnerstag in Berlin.

Basketball Alba muss nach Pleite im Play-off in die Verlängerung

Alba erwartet in Oldenburg alles, nur keinen Selbstläufer

Alba erwartet in Oldenburg alles, nur keinen Selbstläufer

Berlin. Alba hat in Oldenburg mit einer miserablen zweiten Halbzeit die erste Chance zum Einzug ins Halbfinale zur deutschen Meisterschaft verpasst. Das Berliner Basketballteam musste im vierten Spiel der Best-of-five-Serie mit 85:97 (53:48) den 2:2-Ausgleich hinnehmen und steht nun am Donnerstag (19 Uhr, Mercedes-Benz Arena) im entscheidenden fünften Spiel mit dem Rücken der Wand. "Sie haben uns nach der Halbzeit überrollt, gut getroffen und den Heimvorteil optimal genutzt", gestand Akeem Vargas, der hinter Peyton Siva (14) mit elf Punkten Albas zweitbester Werfer war.

So gestenreich wie bereits im ersten Viertel hatte man Albas Coach Aito Reneses bislang nur selten gesehen. Der Grund: Die Oldenburger ließen es Dreier regnen und gleich sechs trafen ihr Ziel. Erst nach dem 14:22 und einer Auszeit des Berliner Trainers (8.) verteidigte Alba besser, kämpfte sich bis zum Ende des ersten Viertels auf 24:26 heran. Nach dem dritten Distanzwurf von Vargas, bekanntermaßen eher ein Defensivspezialist, führten die Berliner 32:31 (13.) – und sie bauten den Vorsprung bis zum 53:45 aus, bevor Rasid Mahalbasic zum Halbzeitstand von 53:48 verkürzte.

Dann kam der unerklärliche Bruch: Alba war nicht wiederzuerkennen und verlor das dritte Viertel mit 10:29. Die Hoffnungen, ein fünftes und entscheidendes Spiel in Berlin zu vermeiden, waren schon beim 63:77 (30.) so gut wie dahin. Die Gastgeber, abermals getragen von Rasid Mahalbascic (19 Punkte) sowie Oldenburg-Legende Rickey Paulding und Mickey McConnell (jeweils 15 Punkte), spielten die Partie dann wie im Rausch vor heimischer Kulisse nach Hause. So souverän, dass viele Berliner, Mannschaft wie auch Fans, mit großem Respekt auf das Entscheidungsspiel blicken dürften. Eines ist klar: Rückenwind haben jetzt die Baskets.

Auch das Duell des FC Bayern gegen Frankfurt wird in einem fünften Spiel entschieden. Die Münchner glichen die Serie bei den Skyliners durch ein 85:50 aus.